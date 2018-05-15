Киселев выдвинул Украине жесткий ультиматум

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев обратился к Киеву с требованием. Он призвал СБУ немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского.



По мнению российского телеведущего, власти Незалежной должны прекратить преследовать представителей СМИ. "Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов", – заявил Киселев.

Он также напомнил про убийство Олеся Бузины и преследование Василия Муравицкого, которые носят явный политический характер, передает Russia Today. "Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине", – добавил Киселев.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, после чего находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Позже стало известно о задержании корреспондента Кирилла Вышинского.

МИД России уже призывал международные организации осудить политику Киева в отношении СМИ. В 2017 году появилась тревожная тенденция высылки с Украины иностранных журналистов, на которых навешивают ярлык пропагандистов.

Напомним, Киев неоднократно ограничивал работу российских журналистов на Украине, запрещая им въезд в страну. Более того, властями Незалежной была прекращена трансляция основных российских телеканалов.