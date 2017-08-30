В Киеве похитили журналистку Первого канала

В украинской столице похитили журналистку Первого канала Анну Курбатову. Девушку схватили у офиса и увезли в неизвестном направлении, передает РИА Новости.

Днем ранее стало известно, что имя сотрудницы Первого канала попало в базу данных украинского сайта "Миротворец". Девушку обвинили в подготовке "тенденциозного сюжета" о военном параде в честь Дня независимости Украины.