Верховная рада Украины голосует по указанию из США. Страна находится под внешним управлением, признали в украинском парламенте.

Украинские депутаты, получая указания от американских кураторов, ведут себя "как зайчики". Под нажимом Вашингтона Рада голосует за любой рекомендованный ей законопроект, признал нардеп Евгений Мураев.

По словам украинского парламентария, страна находится под внешним управлением. Этот фактор играет существенную роль как во внешней, так и во внутренней политике, которую проводят президент и правительство. "Безусловно, это давление и влияние отрицать невозможно. Это действенный механизм в руках, к сожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права на управление страной", – заявил Мураев в эфире телеканала "112 Украина".

Особенно ярко внешнее управление проявляется в решении кадровых вопросов, подчеркнул депутат. Он напомнил, как принимались решения о назначении генпрокуроров Украины. "Вы помните, что были приняты кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать – но по приезде Байдена в парламент голосовали все как зайчики", – сказал депутат Рады.

Джозеф Байден, занимавший в 2016 году пост президента США, рассказал американским СМИ о том, как он действовал во время своей поездки в Киев. По словам Байдена, он потребовал от Порошенко и Яценюка, чтобы был уволен тогдашний генпрокурор Виктор Шокин – и пригрозил в противном случае не предоставлять Украине миллиард долларов кредитных гарантий.

"Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут делать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы – не президент.. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", – рассказал Байден.

Евгений Мураев и ранее заявлял, что Украина утратила суверенитет. По его словам, власти страны выглядят смешными в своем подчинении Западу. И замалчивать это уже невозможно: от мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реальных событий, которые происходят в Донбассе, передает РИА Новости.