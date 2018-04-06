Великобритания заявила, что экспертам удалось установить конкретное место изготовления "Новичка", которым отравили экс-шпиона Cкрипаля и его дочь. Представители разведслужбы убеждены, что вещество было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы под Саратовом.

Британские спикеры на специальном брифинге сообщили, что им якобы была представлена информация, на основе которой можно предполагать, что лаборатория в Шиханах, аналогичная британской лаборатории в Портон-Дауне, в прошлом десятилетии использовалась для проведения испытаний, в ходе которых определялось, может ли "Новичок" эффективно использоваться для убийств за рубежом. Накануне пресса Соединенного Королевства называла в качестве места производства отравляющего вещества секретную лабораторию в московском районе Ясенево, пишет "Газета.ru".

Несмотря на активную консолидированную кампанию Запада против России, многие эксперты считают, что премьер Великобритании Тереза Мэй заигралась с делом Скрипаля. Лондон продолжает выдвигать новые версии о причастности Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери, однако все они не выдерживают никакой критики.

Недавно опубликованный разговор Юлии Скрипаль и ее сестры натолкнул сенатора от Пермского края Алексея Пушкова на мысль, что инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ на самом деле не было. "На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России возникает вопрос: А было ли отравление как таковое?" – рассудил Пушков. На своей странице в Twitter он напомнил, что в 2003 году британский премьер Тони Блэр солгал мировой общественности об опасности иракской химической атаки.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер заявил, что нельзя исключать того, что Скрипаля и его дочь вообще не отравили, и вся эта история с начала до конца – инсценировка. Эксперты полагают, что экс-шпион с дочерью просто были спрятаны британскими спецслужбами в надежном месте.

