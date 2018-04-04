Эрдоган нагло отодвинул Путина на фотосессии
"Турецкая галантность" – так прокомментировал произошедшее один из журналистов кремлевского пула. На видео можно рассмотреть, что российский президент уже занял свою позицию для официального фото, а глава Турции, проходя позади, немного подвинул его. Российскому лидеру ничего не оставалось, как сделать небольшой шаг вперед, чтобы пропустить коллегу в центр. В итоге справа и слева от Эрдогана встали Путин и президент Ирана Хасан Рухани.
Отметим, что встречи Путина и Эрдогана часто отмечаются нелепыми и смешными ситуациями. Накануне, 3 апреля, турецкий президент позаимствовал для фото одну из трех девушек, вставших рядом с руководителем России. На записи видно, как Реджеп Тайип Эрдоган замечает, что рядом с Владимиром Путиным стоят три красивых девушки, тогда как сам он окружен исключительно представителями мужского пола. Президент Турции не растерялся и попросил одну из красоток встать рядом с ним для снимка.
«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2018 г.
На одной из прошлых встреч президентов двух стран Эрдоган, проходя мимо Путина, уронил стул. По стечению обстоятельств, это произошло ровно в тот момент, когда российский президент убирал руку. Именно из-за этого создалось впечатление, что опрокинул стул Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин находится в Анкаре с трехдневным визитом, во время которого обсуждаются важные для российско-турецких отношений вопросы, в том числе военная операция в Сирии.
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