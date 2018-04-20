В США восхитились стойкости россиян в Сирии

Российские военные не угрожали американским военным во время ударов западной коалиции по Сирии. Русские вели себя профессионально, признал представитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Генералу Маккензи пришлось отвечать на вопросы журналистов - они, в частности, интересовались, угрожали ли российские ВС в ходе операции западных союзников американскому ракетному эсминцу "Дональд Кук".

"Ни на каком этапе россияне не угрожали "Дональду Куку". Как вы знаете, в восточной части Средиземного моря находилось два российских фрегата. "Дональд Кук" был нашим единственным надводным кораблем в восточной части Средиземного моря. В ходе удара у нас было существенное воздушное патрулирование над "Дональдом Куком", обеспеченное Европейским командованием", – ответил генерал.

Маккензи признал, что российские военные вели себя профессионально и не угрожали американским ВМС. По словам генерала, они соблюдали "правила дорожного движения" на море. Ранее Кеннет Маккензи подтвердил, что военные США и России постоянно были на связи. Для коммуникации использовали так называемые каналы по предотвращению конфликтов.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам – они заявляли, что там производится химическое оружие. Коалиция выпустила более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски, передает телеканал "360".

Как стало известно, в атаке на Сирию не смогли участвовать представители Великобритании – хотя и прилагали для этого определенные усилия. Британскую субмарину класса Astute заставили беспорядочно маневрировать российские подводники. По сведениям The Times, подлодке пришлось "играть в кошки-мышки" в Средиземном море с российскими субмаринами класса "Варшавянка".