Умерла мать Джорджа Буша

В США скончалась бывшая первая леди страны Барбара Буш. О ее кончине сообщил официальный представитель семьи, передает Ura.ru.
Ей было 92 года. Дата похорон будет объявлена в ближайшее время, сообщает РИА ФАН.
Statement by President George W. Bush on the passing of Mrs. Barbara Bush: https://t.co/PwYs9SHwo3 pic.twitter.com/FZMcRwv0Ve— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 18 апреля 2018 г.
Решение о назначении названо опрометчивым
Телеведущая прокомментировала слухи
Королева потеряла последнего любимца
Звезда не постеснялась продемонстрировать обнажившуюся часть зрителям