Умерла мать Джорджа Буша

В США скончалась бывшая первая леди страны Барбара Буш. О ее кончине сообщил официальный представитель семьи, передает Ura.ru.

Ей было 92 года. Дата похорон будет объявлена в ближайшее время, сообщает РИА ФАН.

Statement by President George W. Bush on the passing of Mrs. Barbara Bush: https://t.co/PwYs9SHwo3 pic.twitter.com/FZMcRwv0Ve