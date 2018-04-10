Попрошайка Порошенко встал перед Меркель на колени

Президент Украины Петр Порошенко прилетел в Германию. Перед ним стоят две цели: выпросить у Ангелы Меркель миротворцев и склонить ее к отказу от "Северного потока – 2". Ни то, ни другое лидеру Незалежной не светит, как бы он не старался.

Петр Порошенко убежден, что Украина находится в приоритете у немецких коллег, но это чувство обманчиво. Как бы не лебезил и не пресмыкался украинский лидер перед Ангелой Меркель, она непреклонна.

За несколько часов до приземления самолета лидера Незалежной германский канцлер переговорила по телефону с Владимиром Путиным. Как и ожидалось, стороны подтвердили позиции в отношении реализации "Северного потока – 2", а значит, газопроводу, который так мешает Киеву, быть.

Накануне Порошенко снова рекламировал транзитный газопровод, который идет по территории Украины. Президент настаивал, что его модернизация для Европы будет намного выгоднее, чем вложения в "Северный поток – 2".

В Киеве опасаются (и правильно делают), что как только новый газопровод из России в Европу заработает на полную мощность, потребность в украинской трубе отпадет. Украина тотчас останется без платы за транзит российского голубого топлива.

"Немецкие политики и компании должны помнить о том, что "Северный поток – 2" – исключительно политической проект, который финансирует Россия. Простите за грубые слова, но "Северный поток – 2" – это политическая взятка за лояльность России, цель которой – экономическая и энергетическая блокада Украины и нанесение ей большого ущерба", – заявил Порошенко. Похоже, в Европе его никто не услышал.

Что касается миротворцев ООН, о которых грезит Порошенко, накануне его администрация похвасталась тем, что Анкара будет участвовать в миссии в Донбассе. Договоренность об этом якобы достигнута на встрече глав Турции и Украины. В администрации президента Турции эту информацию комментировать почему-то не стали.

Напомним, что с инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ выступил Владимир Путин. Отмечалось, что речь идет об их размещении на линии разграничения в Донбассе. Однако Незалежная видит задачи миротворцев совсем иначе: Киев настаивает на размещении голубых касок ООН на всей территории Украины и на ее востоке – в Донбассе, до границы с Россией.