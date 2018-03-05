В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады

У президента Украины Петра Порошенко нет шансов переизбраться на второй срок. По мнению политтехнолога Андрея Золотарева, нынешнему лидеру Незалежной уже сегодня следует искать себе покровителя. В противном случае его судьба будет незавидной.





"Если так идет, как оно идет сейчас – да, он политический труп", – заявил эксперт в эфире канала PolitWera. Золотарев посоветовал приближенным Порошенко начать думать о том времени, когда их шефа больше не будет у власти.

Самого же нынешнего главу Незалежной политтехнолог призвал поразмыслить над тем, в какое безопасное место можно уехать. "Потому что высок риск того, что он будет такой же токсичной фигурой, какой стал Янукович (бывший президент Украины Виктор Янукович. – Прим.Ред.)", – пояснил Золотарев.

Заявление эксперта прозвучало после массовых беспорядков у Верховной рады, которые произошли в субботу, 3 марта. Утром правоохранительные органы зашли в палаточный городок протестующих сторонников экс-президента Грузии и главы партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили у здания парламента. Митингующие оказали сопротивление, начали жечь шины.

В результате столкновений полиция задержала около 50 человек. По данным киевских правоохранителей, за помощью в медицинские учреждения украинской столицы обратились 13 участников беспорядков. Сами протестующие заявили о 20 пострадавших. У большинства из них были ожоги и черепно-мозговые травмы.

Столкновения между протестующими и полицией произошли у палаточного городка возле Рады https://t.co/NRejDFfnTh pic.twitter.com/Dmr61mgJKb — RT на русском (@RT_russian) 3 марта 2018 г.

Напомним, следующие президентские выборы в Незалежной пройдут в мае следующего года. С большой долей вероятности Петр Порошенко будет баллотироваться на второй срок. Однако рейтинги нынешнего главы государства продолжают ставить один антирекорд за другим.

Так, социологи из Института стратегических исследований "Новая Украина" в ходе недавнего опроса выяснили, что рейтинг действующего президента составляет около 16%. Ситуация для Порошенко продолжает ухудшаться: в октябре прошлого года 79% украинцев не одобряли действий Порошенко – это на 5% больше, чем месяцем ранее.

