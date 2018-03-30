"Они ведут себя как жертвы": месть России взбесила Белый дом

США считают необоснованным решение России о высылке 60 дипломатов из страны и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Вашингтона. При этом свои меры американские власти объясняют реакцией на "нападение на британского гражданина Скрипаля и его дочь".



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