Мэй двое суток сочиняла слезливое письмо для Путина

Мировые лидеры не спешат выражать России слова сочувствия после гибели десятков людей в Кемерово. Политическая элита занята другим делом: Запад придумывает все новые подлости, бездоказательно обвиняя Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.

прочитано 3594 раза