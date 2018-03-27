Мэй двое суток сочиняла слезливое письмо для Путина
Вот и британский премьер Тереза Мэй только спустя двое суток после трагедии в Кемерово направила Владимиру Путину письмо с соболезнованиями. "Уважаемый президент, я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово", – говорится в письме.
Выдержав все дипломатические приличия, которые полагаются в таких случаях, Тереза Мэй продолжает: "В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах".
Пожар в Кемерово произошел на фоне беспрецедентных недружественных мер в отношении России, предпринятых более чем 20 странами. Власти США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины и других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На этот шаг они пошли вслед за Лондоном, который 14 марта выслал 23 наших дипломатических работника. Некоторые страны, в их числе Болгария, отозвали своих послов из России для консультаций.
Retweeted The Insider (@the_ins_ru):— Viacheslav Morozov (@XuTaHy) 27 марта 2018 г.
Тереза Мэй выразила Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемеровеhttps://t.co/DIdugjYjsZ pic.twitter.com/tG3zPLKEMD https://t.co/LxF7yvzH8Q
Между тем никаких доказательств причастности России к инциденту в Солсбери до сих пор не представлено. В Британии как мантру повторяют слова о мифическом отравляющем газе "Новичок", не предъявляя при этом фотографий или видеокадров с отравленным двойным агентом Скрипалем. В Москве подобные действия Лондона и всех, кто к нему примкнул, называют провокационным жестом и обещают ответные меры.
А министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил зачинщика антироссийской кампании. "Мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене", – заявил глава российской дипломатии.
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