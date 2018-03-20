МИД Чехии вызвал посла России

В Министерство иностранных дел Чехии был вызван посол России Александр Змеевский. С дипломатом обсудят дело об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщили на странице внешнеполитического ведомства в Twitter. Змеевскому предстоит объяснить заявление о том, что вещество "Новичок", от которого якобы пострадал двойной агент, могло быть из Чехии.