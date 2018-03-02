Запад подло подставил Украину

В Киеве разразилась очередная истерика по поводу пресловутого языкового вопроса. На сей раз инициатором скандала стал депутат Верховной рады Андрей Тетерук. Парламентарий набросился с обвинениями в адрес ООН, которая, по его мнению, занимается "пропагандой русского языка".

Возмущение депутата вызвала инфографика, опубликованная на официальной странице организации в одной из популярных соцсетей. Изображение в виде дерева отражает связь и родство мировых языков. На иллюстрации показано, что украинский язык является производным от русского.

"Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского", – выразил свое недовольство Тетерук. На данный "лживый факт" Верховная рада не обратить внимание не может, заявил парламентарий, добавив, что представленная на странице ООН инфографика "укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка и украинского народа".

Языковой вопрос, заявил Тетерук, – не что иное, как часть "гибридной войны", которую якобы ведет Россия против Украины. А теперь же, не унимался депутат, Москва перешла в новое наступление, и в него оказалась вовлечена ООН. Получается, по мнению Тетерука, что Россия и Организация объединенных наций действуют вместе с одной решительной целью – задавить "кровью выстраданную" украинскую незалежность и принизить говорящих на мове граждан страны. Осталось только узнать, какие запрещенные вещества употребляет депутат Тетерук.

Стоит отметить, что языковой вопрос – один из наиболее злободневных для нынешней украинской власти. Уже на протяжении четырех лет Киев ведет настоящую войну с русским языком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. Апофеозом этой политики стало принятие в прошлом году закона об образовании, в соответствии с которым оно будет полностью украинизировано в 2020 году.

Документ предполагает, что обучение представителей "нетитульных наций", в том числе русских, будет идти на родном для них языке лишь до пятого класса. Начиная с шестого занятия в школах будут проходить исключительно на мове, а национальные языки будут преподаваться лишь в качестве факультатива.

И это притом что значительная часть украинцев в повседневном общении продолжают использовать русский. Несколько лет назад Центр Разумкова провел исследование, в соответствии с которым на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5 граждан Незалежной. Но, как мы уже знаем, на интересы украинцев нынешней власти наплевать, гораздо важнее угодить западным покровителям, которые рассматривают Незалежную лишь как расходный материал в проведении агрессивной политики против России.