Запад возмутился поездкой Путина в Крым
Владимир Путин играет на патриотических чувствах граждан России. И митинг в Крыму должен повысить явку на выборах президента, которые состоятся 18 марта. Вдобавок накануне выборов будет показан фильм "Крым", "преподносящий аннексию как славную победу", пишет издание.
С точки зрения журналистов, избирательная кампания в России оказалась "более тусклой – даже по сравнению с выборами прошлых лет". Журналистам не понравилось, что Алексея Навального до выборов не допустили. А по поводу Ксении Собчак – "не совсем ясно, играет ли она роль псевдооппозиционного либерального кандидата или участвует в выборах на благо Кремля".
"Дерзким митингом", который намерен провести в Крыму действующий президент России, он хочет уязвить Брюссель, продливший антироссийские санкции. В этом уверены британские журналисты, мнение которых приводит "МК".
Путин 14 марта посетит Республику Крым и Севастополь. Он осмотрит Крымский мост, который станет самым длинным в России и Европе (протяженность составит 19 километров), а также новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь, строительство которого началось в мае 2016-го. Работы планируется завершить к курортному сезону этого года.
Россией правит Бог!— Оксана❤️���� (@oksanaylia1) 7 марта 2018 г.
#Путин о величии России. Эпизод из фильма Миропорядок 2018 pic.twitter.com/mC3xcrc3Tg
Как сообщили в пресс-службе Кремля, у главы государства запланирована рабочая поездка в регионы Южного федерального округа. Кроме Республики Крым и Севастополя, он посетит Краснодарский край.
Накануне президент России побывал в Дагестане. В Махачкале Путин встретился с представителями общественности и провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики.
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