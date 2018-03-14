Запад возмутился поездкой Путина в Крым

Владимир Путин завершает свою предвыборную кампанию "дерзким митингом" в Крыму. Президент России таким образом решил еще раз уязвить Брюссель, считают журналисты британской The Times.

Владимир Путин играет на патриотических чувствах граждан России. И митинг в Крыму должен повысить явку на выборах президента, которые состоятся 18 марта. Вдобавок накануне выборов будет показан фильм "Крым", "преподносящий аннексию как славную победу", пишет издание.

С точки зрения журналистов, избирательная кампания в России оказалась "более тусклой – даже по сравнению с выборами прошлых лет". Журналистам не понравилось, что Алексея Навального до выборов не допустили. А по поводу Ксении Собчак – "не совсем ясно, играет ли она роль псевдооппозиционного либерального кандидата или участвует в выборах на благо Кремля".

"Дерзким митингом", который намерен провести в Крыму действующий президент России, он хочет уязвить Брюссель, продливший антироссийские санкции. В этом уверены британские журналисты, мнение которых приводит "МК".

Путин 14 марта посетит Республику Крым и Севастополь. Он осмотрит Крымский мост, который станет самым длинным в России и Европе (протяженность составит 19 километров), а также новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь, строительство которого началось в мае 2016-го. Работы планируется завершить к курортному сезону этого года.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, у главы государства запланирована рабочая поездка в регионы Южного федерального округа. Кроме Республики Крым и Севастополя, он посетит Краснодарский край.

Накануне президент России побывал в Дагестане. В Махачкале Путин встретился с представителями общественности и провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики.