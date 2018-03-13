Собчак откровенно о роли Путина в своем крещении

Ксения Собчак в очередной раз вспомнила, как ее крестили в 12 лет. Ведущая подчеркнула: информация о том, что ее крестным отцом стал Владимир Путин, – не более чем миф.

Ксения Собчак опровергла информацию о том, что президент России Владимир Путин приходится ей крестным отцом, в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Российский лидер присутствовал в храме во время обряда. "Но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом", – заметила телеведущая.

На собственные воспоминания Собчак положиться не может, поскольку не придала этому событию большого значения. "На самом деле, я клянусь, для меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающим событием. Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви", – заявила она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 19, 2018 в 7:29 PST

О крестном Ксения начала спрашивать мать только после того, как всплыли фотографии из храма и люди начали задавать ей вопросы. "Но этой темы никогда в моей жизни не было", – подчеркнула Собчак.

"Я никогда этого не обсуждала ни с каким Путиным. То, что сегодня я знаю, – что он не мой крестный. И я правда ничего не помню из тех событий, кроме того, что была в бархатном фиолетовом платье", – призналась она. Ведущая добавила, что личных контактов с российским лидером у нее нет, а в неформальной обстановке они встречаются только на годовщинах смерти Анатолия Собчака.

