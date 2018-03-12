Чем Путин отплатил Меркель за немецкое пиво

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что иногда обменивается с президентом России Владимиром Путиным деликатесами. Она привозит главе государства его любимый пенный напиток.

О подарках Меркель рассказал сам российский лидер. В документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова Путин сообщил, что канцлер Германии во время визитов в Россию иногда ему привозит несколько бутылок его любимого раденбергского пива.

В свою очередь Ангела Меркель подтвердила, что действительно время от времени дарит ему пиво, а также рассказала, что президент России преподносит ей. "Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться", – цитирует политика "Газета.ru". "Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу", — приводит слова Меркель РИА ФАН.





Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, который в интервью NBC заявил, что его представитель иногда "несет пургу". По словам Пескова, глава государства – очень требовательный начальник.

"Критика бывает более напряженной или менее напряженной", – прокомментировал он замечания российского лидера. Вместе с тем пресс-секретарь президента выразил сомнения в том, что есть официальный представитель, которого не критикует руководство. По его словам, он никогда не высказывает личную точку зрения, а излагает исключительно позицию Кремля.

