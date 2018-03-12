Чем Путин отплатил Меркель за немецкое пиво
О подарках Меркель рассказал сам российский лидер. В документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова Путин сообщил, что канцлер Германии во время визитов в Россию иногда ему привозит несколько бутылок его любимого раденбергского пива.
В свою очередь Ангела Меркель подтвердила, что действительно время от времени дарит ему пиво, а также рассказала, что президент России преподносит ей. "Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться", – цитирует политика "Газета.ru". "Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу", — приводит слова Меркель РИА ФАН.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, который в интервью NBC заявил, что его представитель иногда "несет пургу". По словам Пескова, глава государства – очень требовательный начальник.
"Критика бывает
более напряженной или менее напряженной", – прокомментировал он замечания российского
лидера. Вместе с тем
пресс-секретарь президента выразил сомнения в том, что есть официальный
представитель, которого не критикует руководство. По его словам, он
никогда не высказывает личную точку зрения, а излагает исключительно позицию
Кремля.
Артисту было 82 года
Зрители высказали свое мнение о музыкальной композиции
Прославленный артист нервно курит возле больницы
Марина Зудина уехала из больницы