Пентагон публично осадил Порошенко
Громкие заявления президента Украины, который готов в ближайшие недели принимать у себя в стране американское оружие, в Министерстве обороны США считают преждевременными. Когда это случится – еще не решено, отметили в Пентагоне. "По поводу поставок вооружений – преждевременно говорить о том, когда это будет", – сказали в американском оборонном ведомстве.
Разрешение на поставки оружия Украине администрация США приняла в конце 2017 года, в частности речь может идти о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках. Россия выступает против таких поставок, опасаясь, что они спровоцируют обострение конфликта в Донбассе.
Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер 21 февраля заверил, что Вашингтон не ограничится отправкой Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin, а окажет более существенную помощь. Волкер ранее отметил, что комплексы Javelin не предназначены для применения на линии разграничения в Донбассе.
Вдохновленный этими обещаниями Петр Порошенко заявил 28 февраля, что первая партия оружия из США поступит на Украину через несколько недель. Он обрадовал граждан известием о "целом ряде поставок" на пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы, в том числе "112".
Таки #зрада— Константин (@odessa_1794) 21 февраля 2018 г.
На Закарпатье АТОшники и майдановцы принесли шины под райраду, требуют от депутатов принять обращение о недоверии к президенту алкашу #Порошенко)))#ИмпичментПорошенко #Ужгород #Одесса #Киев #Odessa pic.twitter.com/6cieDwMBv8
Украинский лидер также осчастливил соотечественников известием о том, что будет принимать участие в президентских выборах - возможно, в качестве избирателя. "Точно буду принимать участие в президентских выборах как избиратель... Я подчеркиваю, что после выборов точно буду жить в Украине в любом качестве", – заявил Порошенко.
Он напомнил слушателям, что "не проиграл в своей жизни еще ни одной избирательной программы". И отметил, что в парламентских выборах участвовать не намерен.
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