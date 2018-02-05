Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Понедельник 5 февраля
Лента новостей
18:27
Популярного в России блогера зарезали в собственной квартире
18:05
Шепелев взволновал фанатов странным видом
17:05
Названы сроки окончания строительства Кожуховской линии
16:46
Как всегда выглядеть стильно и модно
16:44
Людмилу Максакову жалеют из-за выходки беглой Маши-украинки
16:43
Осужденную за гибель пациента врача Мисюрину освободили в суде
16:38
Для российских военных создали элитный смартфон
16:33
В Москве задержали Алексея Панина
16:31
Мало быть чистым россиянином: глава МОК сделал удивительное заявление
16:16
Устроившую истерику на мойке девушку окатили водой (видео)
16:15
70-летняя Ротару в ярком лифчике на Мальдивах вызвала восторг
16:04
Юля Зверева: мифы и факты о личном стилисте
16:02
Россияне просят у президента защиты от Центробанка
15:52
В московскую больницу пришла девушка с пулей во лбу
15:49
МОК унизил россиян из страха перед "хозяином"
15:43
В Бутово произошел взрыв
15:30
Изуродованная пластикой модель Playboy ужаснула видом
15:20
В жилом доме в Самаре произошел взрыв
15:18
Томленая телятина по-поморски
15:06
"Это вам за пацанов", или За что умирают герои
14:59
Поклонская заинтересовалась суррогатным материнством
14:52
Звезду сериала "Секс в большом городе" настигла смерть
14:49
Бог покарал: оскорбивший память российского летчика украинец погиб в ДТП
14:39
Переезд Абрамовича в Швейцарию стал сенсацией
14:38
На ТПУ "Мичуринский проспект" появится жилая и коммерческая недвижимость
14:28
Убитую звезду "Дома-2" изнасиловали в морге
14:20
Меланья Трамп подражает в одежде мужу
14:20
Жительница Подмосковья продавала мужа со шкафом за 20 тысяч
14:08
Голый Панин после гей-скандала расслабился с Костюшкиным
13:59
Названы самые дорогие авто на российском рынке
13:41
Маликов показал новое фото малыша
13:30
Приехавшие в Корею россияне в ужасе от условий Олимпиады
13:30
Резцова о новом запрете МОК: Мы сами виноваты
13:25
Пронырливый Галкин рассердил безумными "Звездами под гипнозом"
12:58
В Китае скоропостижно умер Галанин
12:44
Зверски избитый опекунами малыш скончался в больнице под Москвой
12:39
Чиновники ради любовниц не пустили спортсменов на Олимпиаду
12:32
Жареная картошка спасет от облысения
12:27
Житель Подмосковья в ссоре зарезал собутыльника
12:26
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
12:07
Алкоголь провоцирует семь видов рака
12:04
Россиянку с ребенком снес поток воды на дороге (видео)
11:59
Найдено лучшее лекарство от депрессии
11:59
Mercedes-AMG G63: машина-праздник
11:58
Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна
11:49
Огромный живот Исинбаевой ошеломил народ
11:47
Москвичи стали выбирать квартиры меньшей площади
11:24
"Это вам за пацанов": давший бой террористам пилот довел до дрожи россиян
11:18
Под Москвой упавшая ветка проломила череп ребенку
11:10
Латин-рокеры "LASCALA" возвращаются в Россию
11:00
Беспредельщики из МОК объявили себя вне закона
10:59
Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала
10:53
Гусев и Романец из "Дома-2" объявили о разводе
10:51
Москвичи пожаловались на сбои в движении электричек
10:48
Международный фестиваль фламенко пройдет в Москве
10:41
Почему 13-летние девочки ищут секса на "вписках"
10:28
"Нищие" украинцы объедаются икрой и устрицами
10:14
Десятки самолетов застряли в московских аэропортах
10:07
Дана Борисова: Да, я живу в нищете
09:53
Ученые развенчали миф о вечной молодости
09:36
Красавица-врач из Подмосковья пропала при загадочных обстоятельствах
09:27
Расстроенная Пугачева не пустила Королеву на сцену
09:20
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
08:37
Подробности разрыва Шурыгиной с мужем
08:35
Стыд и срам: МОК лишил оправданных россиян поездки на Игры-2018
08:28
Москвичи вытолкали застрявший в снегу автобус (видео)
08:19
Названы поголовно убивающие россиян болезни
08:03
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
07:55
Плющенко распорядился миллионами 5-летнего сына
00:01
Лобачева: В спланированном убийстве Марьянова подозреваю его жену
18:41
Последний бой погибшего в Сирии российского летчика попал на видео
18:22
В Москве продюсера Сосо Павлиашвили изрешетили пулями
17:46
Волочкова записала домашнее видео с новым любовником
17:22
Дочь красотки из "Дома-2" серьезно заболела
16:55
Юный участник "Битвы экстрасенсов" стал жертвой маньяка-гея
16:28
Души мертвых лошадей прогнали Семенович из дома
15:54
Максакова благодарна матери после грязной ссоры
15:18
Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о страданиях
14:57
На юге Москвы разгорелся крупный пожар
14:52
Под Москвой электричка протаранила машину
14:35
В доме Тарасова и Костенко нашли нижнее белье Бузовой
14:12
В центре Москвы произошла стрельба
13:55
Героически погибший в Сирии летчик отстреливался до последнего
13:12
Адский снегопад сделал из Москвы гигантский сугроб
12:30
Звезду "Дома-2" обругали за растолстевшего маленького сына
11:52
Танец Пугачевой в интимной обстановке произвел фурор
11:27
Избитый Корчевниковым редактор "Спаса" попал на видео
11:18
"ЕР" приняла участие в патриотических акциях по всей стране
10:55
Малахов подло поступил с отцом Шурыгиной
10:26
Бузова покинула Россию после скандального концерта
10:00
Малолетка с топором навел ужас на главу государства
18:49
Террористы похвастались сбитым российским Су-25 (видео)
18:00
Актриса Татьяна Лютаева сообщила об утрате из-за рака
17:34
Участник "Дома-2" попался на измене беременной Рапунцель (видео)
17:27
Сотни тысяч людей пришли на акцию "Россия в моем сердце!"
17:01
52-летний актер Разбегаев ждет дочь
16:33
Валерию умоляют не надувать губы
16:12
Серов впервые рассказал о внебрачном ребенке
15:58
20-летний любовник интимом довел до смерти 42-летнюю подругу
15:46
Садальский влез в скандал с Корчевниковым
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова покинула Россию после скандального концерта
Танец Пугачевой в интимной обстановке произвел фурор
Подробности разрыва Шурыгиной с мужем
Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Юный участник "Битвы экстрасенсов" стал жертвой маньяка-гея
Политика

Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
Отношения с Западом у президента Украины Петра Порошенко все хуже. За последнее время лидер Незалежной получил несколько неприятных сигналов от представителей стран, которые привык считать своими надежными союзниками.

Продолжение: Жадный Порошенко обогатился за счет наивных европейцев
прочитано 1506 раз

Тревожный сигнал поступил от Соединенных Штатов. Глава Белого дома Дональд Трамп так и не нашел времени для встречи с украинским коллегой на полях недавнего экономического форума в швейцарском Давосе. При этом украинские СМИ уже успели анонсировать переговоры двух лидеров.

ПО ТЕМЕ

Состояние больного Порошенко резко ухудшилось

Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Примечательно, что в одном из последних интервью старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что власть в Киеве занимается собственным обогащением, "не думая о состоянии народа". По словам киевского политолога Дмитрия Джангирова, подобные заявления не сулят Порошенко ничего хорошего.

"Заявления Ослунда – коллективная точка зрения западных кругов, отвечающих за Украину", – отметил эксперт. Он уверен: это черная метка для президента Украины. "И от мировых финансовых институтов, и лично от Джорджа Сороса. Что касается нынешней администрации США, ее представители не хотят даже встречаться с президентом Украины", – подчеркнул Джангиров.


Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко встречались дважды. Первый раз – в июне 2017 года в Вашингтоне, второй – в сентябре, на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время первой встречи лидер Незалежной заметно нервничал и делал странные хлопающие движения руками, будто находился в состоянии сильного испуга.

В ходе второй беседы президент Соединенных Штатов откровенно смеялся над украинским лидером. Глава Белого дома заявил, что американо-украинские отношения "достигли прогресса" со дня их последней встречи. Что он имел в виду, миллиардер объяснять не стал, сосредоточившись на унижении смущенного коллеги. "Не сказал бы, что это (Украина. – Прим. ред.) самое легкое место для жизни", – издевательски сказал Трамп.

Эксперты утверждают, что Украина находится далеко не на первом месте по значимости для вашингтонской администрации. По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, главный приоритет Соединенных Штатов – это Азиатско-Тихоокеанской регион, в частности отношения с Китаем. "Исходя из этого Белый дом выстраивает всю свою внешнюю политику", – уверен политолог.

Автор: Иван Поляков5 февраля 2018, 13:57

Политика

Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко
США пытаются свалить на Турцию гибель российского Су-25
Киев припугнул Варшаву восстанием гастарбайтеров
Страшные тайны: Борис Ельцин

Шоу-бизнес

Солнцева жестоко наказали после убийства звезды "Дома-2"
Людмилу Максакову жалеют из-за выходки беглой Маши-украинки
70-летняя Ротару в ярком лифчике на Мальдивах вызвала восторг
Убитую звезду "Дома-2" изнасиловали в морге

Проишествия

В Китае скоропостижно умер Галанин
"Это вам за пацанов": давший бой террористам пилот довел до дрожи россиян
Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ

Lifestyle

Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Лобачева: В спланированном убийстве Марьянова подозреваю его жену

Фигуристка сомневается в том, что актер является отцом ребенка Бик
Шоу-бизнес

Подробности разрыва Шурыгиной с мужем

Специалист дал свое заключение
Шоу-бизнес

Огромный живот Исинбаевой ошеломил народ

Спортсменка скоро родит второго ребенка
Спорт

Приехавшие в Корею россияне в ужасе от условий Олимпиады

Статуи с членами шокировали журналистов в Пхенчхане

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль

Фоторепортажи

Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад

Спорт

Приехавшие в Корею россияне в ужасе от условий Олимпиады
Резцова о новом запрете МОК: Мы сами виноваты
Чиновники ради любовниц не пустили спортсменов на Олимпиаду
Беспредельщики из МОК объявили себя вне закона

Регионы

Зверски избитый опекунами малыш скончался в больнице под Москвой
В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru