Россия и Индия подтверждают курс на долгосрочное сотрудничество

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила в Нью-Дели штаб-квартиру российско-индийского предприятия "БраМос". Оно производит корабельные ракетные комплексы, этот проект стал знаковым в партнерских отношениях двух стран.

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