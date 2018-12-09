Россия и Индия подтверждают курс на долгосрочное сотрудничество
Во время экскурсии Вячеслав Володин и депутаты Думы осмотрели выставочный зал российско-индийского предприятия. Им были показаны образцы и макеты выпускаемой продукции, руководители компании рассказали о планах на будущее.
Совместное предприятие "БраМос" было создано в 1998 году для разработки и производства ракетных комплексов с крылатой, сверхзвуковой противокорабельной ракетой. Компания получила название в честь рек Брахмапутры и Москвы.
Работы начались с середины 1999 года, прототипом нового оружия стала российская противокорабельная ракета "Яхонт". Первый успешно проведенный пуск ракеты "БраМос" был произведен 12 июня 2001 года с береговой пусковой установки.
Крылатая ракета "БраМос" сейчас находится на вооружении Индии. За 20 лет деятельности совместного предприятия со всех видов носителей проведено более 50 успешных пусков ракет.
Сегодня, 9 декабря Вячеслав Володин начал свой официальный визит в Индию, он прилетел туда по приглашению спикера народной палаты парламента страны Сумитры Махаджан. Утром спикер Думы и члены делегации почтили память вождя индийского народа в борьбе за независимость Махатмы Ганди и возложили венок к месту его кремации.
Завтра, 10 декабря, Володин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и спикером парламента страны Сумитрой Махаджан. На этот же день запланировано пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии.
В центре внимания встреч Вячеслава Володина в Нью-Дели будут перспективы усиления парламентского взаимодействия между Россией и Индией, а также региональная и международная проблематика.
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