Порошенко готовит новую провокацию у Крымского моста

В Киеве намерены организовать новую антироссийскую провокацию. По словам министра обороны Незалежной Степана Полторака, Украина планирует и дальше отправлять боевые корабли через Керченский пролив. Последняя такая попытка закончилась позорным провалом и задержанием судов украинских Военно-морских сил.



Глава военного ведомства пообещал, что корабли "совсем скоро" будут выполнять переходы из Черного моря в Азовское и обратно. При этом Полторак заявил, что Киев намерен соблюдать все международные нормы, пишет НСН.



Впрочем, во время последнего похода группы украинских судов из Черного моря в Азовское правовые аспекты военных не волновали. Суда ВМС Незалежной вторглись в российские территориальные воды и подошли к Керченскому проливу. На запросы пограничников они не отвечали, принять на борт лоцмана отказались.

В итоге потешная эскадра в составе бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" была задержана ФСБ и доставлена в порт Керчь. Суд в Крыму арестовал экипажи на два месяца.

Киев предсказуемо обвинил Москву в агрессии. По инициативе президента Петра Порошенко на Украине было введено военное положение сроком на месяц. Также в Киеве обратились за поддержкой НАТО. Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал усилить присутствие Североатлантического альянса в регионе.

Как писали "Дни.ру", в Брюсселе уже приняли решение о вводе своих кораблей в Азовское море. Об этом в эфире украинского телеканала "Первый", связанного с Петром Порошенко, заявил военный аналитик Александр Сурков.

"Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море внутренне принято. Сейчас идет его документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение", – сказал эксперт.