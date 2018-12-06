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Политика

НАТО вводит корабли в Азовское море

Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Page
Североатлантический альянс (НАТО) решился на ввод своих кораблей в Азовское море. Об этом заявил военный эксперт Александр Сурков. Аналитик выступил в эфире телеканала "Прямой", который, по некоторым данным, связан с администрацией президента Украины.  
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По его словам, Запад готов поддержать Киев в регионе, но для этого Украина должна разорвать соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря. После этого, заявил политолог, руки у властей Незалежной будут развязаны.  

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"Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято. Сейчас идет его документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение", – заявил Сурков. 

Он напомнил: договор России и Украины о совместном пользовании Азовским морем предписывает, что все спорные вопросы стороны должны решать сообща. Если Киев разорвет соглашение, конфликты в регионе будут регулироваться международным законодательством и судами. Это даст Незалежной больше пространства для маневров, подчеркнул аналитик. 

Об увеличении военного присутствия НАТО в регионе попросил в конце ноября спикер Верховной рады Андрей Парубий. Это произошло после задержания трех кораблей украинских ВМС в Керченском проливе. Суда вторглись в территориальные воды России и не реагировали на запросы пограничников ФСБ.

 

"Я призвал увеличить количество самолетов в воздушном пространстве Черного моря и количество военных кораблей в Черном море как гарантию безопасности и стабильности", – заявил парламентарий. 

Договор о совместном использовании Азовского моря с Россией ранее призвал разорвать замглавы МИДа Незалежной Василий Боднар. В соглашении сказано, что акватория является исторической территорией двух стран, торговые суда и корабли пользуются свободой судоходства, а корабли третьих стран могут заходить в море только при согласии Москвы и Киева.

Автор: Иван Поляков6 декабря 2018, 11:41

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