Тимошенко бросилась в ноги Трампу после наглой выходки Порошенко
Политик поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку Украины после провокации в Керченском проливе. "Призвала к усилению санкций против агрессора России, а также подчеркнула необходимость оказания помощи военно-морским силам Украины", – написала Тимошенко на своей странице в Facebook.
Кроме того, сообщила лидер "Батькивщины", она проконсультировалась с Волкером по поводу новой программы своей партии, которая включает предложения по конституционной реформе в Незалежной, изменениях в экономике.
Напомним, что 25 ноября три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные воды России. Они были задержаны пограничной охраной и доставлены в порт Керчь. На Украине по инициативе президента страны ввели военное положение до конца декабря.
Первоначально Петр Порошенко хотел ввести военное положение на 60 дней – до конца января следующего года. Это привело бы к отмене очередных выборов главы государства, намеченных на конец марта. Поскольку военное положение запрещает политическую агитацию, то кампания по выборам не смогла бы начаться в конце декабря. Из-за этого голосование пришлось бы переносить на неопределенный срок.
Соратники Тимошенко восприняли манипуляции украинского лидера крайне нервно. Бывший глава администрации лидера Незалежной Андрей Сенченко заявил, что введение особого режима – первая ласточка на пути к пожизненному президентству Порошенко.
Эксперты полагают, что военное положение – единственный способ остаться у власти для Порошенко, чей рейтинг оставляет желать лучшего. Его опережают лидер "Батькивщины", бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, и юморист Владимир Зеленский.
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