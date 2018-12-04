Порошенко сделал заявление об отмене выборов

Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о возможности отмены выборов главы государства в марте 2019 года. По его словам, такое произойдет в случае агрессии против Незалежной.



Украинский лидер гарантировал, что президентские выборы пройдут, как и назначено, в конце марта. "Единственное, что этому может помешать, – это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство", – цитирует Порошенко RT.



Об отмене президентских выборов на Украине заговорили в связи с введением военного положения. Это произошло после провокации украинских кораблей в Керченском проливе. 25 ноября три судна ВМС Незалежной вторглись в территориальные воды России и позже были задержаны пограничной охраной ФСБ. Киев обвинил Москву в агрессии.

Изначально Порошенко планировал ввести военное положение на срок в 60 суток – до конца января следующего года. В таком случае были бы отменены выборы президента, назначенные на конец марта 2019 года. Все потому, что избирательная кампания не смогла бы стартовать в нужный срок, в конце декабря текущего года.

Ввести специальный режим на два месяца Порошенко не позволила Верховная рада. Депутаты проголосовал за 30-дневное военное положение, и президент был вынужден пойти на уступки. 28 ноября соответствующий указ вступил в силу.

Просто так совпало, что вся либерда написала одно и то же, и одними словами)



Причем заказчик довольно тупо использовал эти одноразовые изделия.



Выборы-то не у Путина на носу, а у Порошенко. Но рейтингом озабочен Путин, ага.



Плохо быть одноразовым изделием, ребят)))) pic.twitter.com/yHBknSbNCz — Илья Ремесло (@iremeslo) 26 ноября 2018 г.

Подписание Петром Порошенко указа о введении военного положения может стать лишь первой ласточкой на пути к его пожизненному президентству, полагает соратник Юлии Тимошенко, экс-глава администрации главы Незалежной Андрей Сенченко. По его словам, продление полномочий нынешнего президента будет означать продолжение войны на востоке страны.

Эксперты считают, что военное положение – единственный способ для Порошенко остаться у власти. Рейтинг украинского лидера крайне низкий, в районе 10%. Его опережают лидер "Батькивщины", бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, и юморист Владимир Зеленский.