Порошенко сделал заявление об отмене выборов
Украинский
лидер гарантировал, что президентские выборы пройдут, как и назначено, в
конце марта. "Единственное, что этому может помешать, – это открытая
вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать
государство", – цитирует Порошенко RT.
Об отмене президентских выборов на Украине заговорили в связи с введением военного положения. Это произошло после провокации украинских кораблей в Керченском проливе. 25 ноября три судна ВМС Незалежной вторглись в территориальные воды России и позже были задержаны пограничной охраной ФСБ. Киев обвинил Москву в агрессии.
Изначально Порошенко планировал ввести военное положение на срок в 60 суток – до конца января следующего года. В таком случае были бы отменены выборы президента, назначенные на конец марта 2019 года. Все потому, что избирательная кампания не смогла бы стартовать в нужный срок, в конце декабря текущего года.
Ввести специальный режим на два месяца Порошенко не позволила Верховная рада. Депутаты проголосовал за 30-дневное военное положение, и президент был вынужден пойти на уступки. 28 ноября соответствующий указ вступил в силу.
Просто так совпало, что вся либерда написала одно и то же, и одними словами)— Илья Ремесло (@iremeslo) 26 ноября 2018 г.
Причем заказчик довольно тупо использовал эти одноразовые изделия.
Выборы-то не у Путина на носу, а у Порошенко. Но рейтингом озабочен Путин, ага.
Плохо быть одноразовым изделием, ребят)))) pic.twitter.com/yHBknSbNCz
Подписание Петром Порошенко указа о введении военного положения может стать лишь первой ласточкой на пути к его пожизненному президентству, полагает соратник Юлии Тимошенко, экс-глава администрации главы Незалежной Андрей Сенченко. По его словам, продление полномочий нынешнего президента будет означать продолжение войны на востоке страны.
Эксперты считают, что военное положение – единственный способ для Порошенко остаться у власти. Рейтинг украинского лидера крайне низкий, в районе 10%. Его опережают лидер "Батькивщины", бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, и юморист Владимир Зеленский.
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