Почему пьет Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко все чаще можно увидеть на публике в откровенно неадекватном состоянии. Почему лидер Незалежной прикладывается к бутылке – догадаться несложно.

Текущая экономическая, социальная и политическая ситуация на Украине оставляет желать лучшего: страна катится в пропасть. Девальвация национальной валюты, война в Донбассе, денонсация всех соглашений с Россией и еще целый букет неприятностей.

Будущего президента замечали пьяным еще на Майдане 2014 года. Тогда Петр Порошенко наседал на коньяк и закусывал его красной икрой, наблюдая из Дома профсоюзов за событиями на площади Независимости. О пьянстве нынешнего президента в компании Виталия Кличко рассказали недавно непосредственные свидетели тех событий.

"Я увидел второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил... Я помню бухого Кличко... И тогда оно все перемешалось в голове", – рассказал лидер Соцпартии Украины Илья Кива.

После того, как Порошенко стал президентом, его не раз видели пьяным на публике. Еще бы – потеря Крыма, замерзающие сограждане и абсолютно беспомощная власть на местах, неспособная принимать решения. Один Михаил Саакашвили на посту губернатора Одесской области чего стоит.

Видео с пьяным президентом Украины, рассуждающим об агрессии России на встрече с военнослужащими вооруженных сил Украины, вызвало в феврале 2017 года у пользователей Сети возмущение, негодование и смех. Многие сразу заметили, что украинский лидер не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики".

Во время речи на конференции по безопасности в Мюнхене в начале 2017 года было заметно, что украинский лидер находится в состоянии алкогольного опьянения. Выступление Порошенко проходило в полупустом зале и закончилось под вялые аплодисменты. К слову сказать, на прошлых подобных мероприятиях президент Украины, будучи трезвым, собирал гораздо больше слушателей.

Весело провел время украинский лидер и на недавних траурных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже. По столице Пятой республики Порошенко разгуливал в приподнятом настроении и улыбался. Комментаторы не исключили, что до этого лидер Незалежной как следует принял на грудь.

Примерно в таком же состоянии Порошенко передвигался по зданию ООН в Нью-Йорке. Это было в сентябре 2018 года, ровно за день до дня рождения президента. Тогда многие решили, что он начал отмечать праздник заранее. Порошенко перепутал двери и случайно зашел в российскую переговорную, где в это время находился министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИДа, как всегда, быстро сориентировался и прокомментировал появление лидера Незалежной коротко и с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".

Наконец, сегодня, 4 декабря комментаторы не оставили без внимания поведение президента Украины на церемонии запуска аэроэкспресса из Киева в аэропорт Борисполь. Украинский лидер, произносивший речь заплетающимся языком, вызвал немало саркастических замечаний в Сети.

На церемонию запуска скоростной электрички Киев – Борисполь Петр Порошенко прибыл в явно приподнятом настроении. Украинский лидер принялся нахваливать достоинства нового аэроэкспресса, сопровождая свои слова активной жестикуляцией. Стоявшие рядом с лидером Незалежной чиновники не могли скрыть улыбки.