Президент Незалежной Петр Порошенко вмешался в борьбу украинских раскольников против Русской православной церкви для оправдания фальсификации результатов грядущих выборов главы государства. Такую точку зрения высказал российский политолог Сергей Михеев.



По его словам, украинские власти не способны вернуть Крым и Донбасс, поэтому решили найти врага внутри страны, который не сможет сопротивляться. "Такого, которого можно будет сладостно топтать, глумиться, делать с ним все, что угодно", – сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Михеев отметил, что через притеснение канонической украинской православной церкви Московского патриархата власти Незалежной во главе с Порошенко воюют с Россией. Развязанная украинским лидером антицерковная кампания позволит Киеву оправдать фальсификацию выборов президента, которые пройдут в марте 2019 года, уверен политолог.

Аналитик пояснил, что если к Порошенко возникнут вопросы относительно его победы при крайне низком рейтинге, он всегда может сослаться на борьбу с канонической церковью и создание автокефальной украинской православной церкви. "Да, у меня был рейтинг в 5%, но он самоликвидировался потому, что я принес счастье, вековую мечту украинского народа", – заключил Михеев.

Порошенко объявил, что 15 декабря состояится объеденительный съезд (извините, собор)

С 16 декабря в Украине будет украинский Иисус, украинское христианство и наконец заработает заповедь - "не вкради" — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 5 декабря 2018 г.

Напомним, в середине декабря состоялся так называемый объединительный собор неканонических украинских православных церквей. По итогам съезда президент Петр Порошенко, инициировавший собрание, объявил о создании независимой поместной православной церкви Украины.

Новую структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он является соратником киевского патриарха Филарета, преданного русской церковью анафеме за раскол.

За три месяца до выборов главы государства рейтинг Порошенко крайне низок. Стремясь уйти от безрадостной реальности, украинский лидер находит утешение в алкоголе. Последнее время президента Незалежной все чаще замечают в "веселом" состоянии.