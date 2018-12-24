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Украинские военные устроили погром на границе с Крымом

Фото: www.globallookpress.com
Два дня потребовалось бойцам Вооруженных сил Украины, чтобы уничтожить базу отдыха на границе с Крымом. Пансионат в Херсонской области солдаты заняли под предлогом военного положения.
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Отличились в операции по захвату пансионата военнослужащие 57-й бригады ВСУ. Директор базы отдыха написал жалобу на имя военного прокурора Южного региона Украины. Документ оказался в распоряжении экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко.

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По информации бывшего депутата, служащие ВСУ, прибывшие в пансионат 30 ноября, заявили, что будут находиться там в связи с введением в стране военного положения, сообщает Ura.ru. Однако через два дня, прибыв в пансионат, директор обнаружил, что в двух номерах люкс отсутствуют плазменные телевизоры, разбито стекло в холле администрации, по всей территории и в номерах разбросаны бутылки из-под алкоголя, передает НСН.

Военные утверждали, что поселились на базе отдыха по распоряжению командования ВСУ, которое было согласовано с главой Генического района Александром Воробьевым. Директор спросил у солдат, в чем состоят их задачи и цели на базе отдыха. Ему ответили, что это военная тайна. Полиция уголовное дело не заводила, пишет РИА ФАН.

Военное положение на Украине было введено по инициативе Петра Порошенко. Поводом стал инцидент с тремя кораблями ВМС страны, которые 25 ноября после незаконного пересечения границы были задержаны российскими пограничниками. Военное положение введено в десяти областях страны до 26 декабря 2018 года, передает RT. Прикрываясь этим, бойцы ВСУ, по словам бывшего парламентария, ведут себя как мародеры, отмечает "Комсомольская правда".

Автор: Андрей Евлампиев24 декабря 2018, 08:25
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