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Политика

''Одеревенел на месте'' – вскрылись подробности состояния отравленного Скрипаля

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Скрипаль после отравления лежала на земле на боку. Ее отец в это время  сидел на скамейке неподвижный, в кататоническом ступоре.
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Стали известны новые подробности отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как рассказали констебль Алекс Коллинс и сержант Трейси Холлоуэй, которые оказывали первую помощь пострадавшим, состояние пострадавших было весьма странным, было похоже, что они приняли наркотики. 

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В интервью свидетели уточнили, что Юлия Скрипаль лежала на земле на боку, а прохожий, оказавшийся врачом, пытался ей помочь. Сергей Скрипаль в это время сидел на скамейке неподвижный, в кататоническом ступоре, глядя куда-то в пространство. 

"Он дышал, но ни на что не отзывался. Он сохранял ту же позу, когда медики пытались погрузить его на носилки. Создавалось впечатление, что экс-шпион одеревенел", – говорит Коллинс.

Он также признался, что обнаруженные у пострадавших при себе вещи удивили полицейских. Они изъяли у Скрипалей российские паспорта, телефоны с русскоязычным интерфейсом. 

Ранее сообщалось, что Лондон обвинил в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей российские спецслужбы. По версии следствия, яд был нанесен на ручку двери дома экс-полковника ГРУ. 

15 декабря 2018, 15:08

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