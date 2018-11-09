Сделано заявление об убийстве Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко ненавидят многие. И есть за что: гражданская война, социально-экономическая разруха, тотальный беспредел во всех сферах жизни... Горячие головы открыто говорят об убийстве лидера Незалежной. Другие призывают не зацикливаться на личности президента, утверждая, что он лишь пешка в руках заокеанских гроссмейстеров.



Петр Порошенко для кукловодов мировой политики – никто и звать его никак, уверен бывший командир военной разведки и участник ополчения Вадим Погодин. "Ну грохнут Пороха, они скажут: "Спасибо, мы и так хотели от него избавиться", – цитирует его издание "ПолитНавигатор".

По словам Погодина, есть множество претендентов на замену Порошенко. Например, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и другие.



Бывший ополченец уверен: Порошенко сам по себе – глубоко несчастный человек, из которого западные кураторы сделали козла отпущения. Алкоголь в такой безрадостной ситуации – постоянный спутник главы государства, заявил разведчик. "Он сидит, головой махает. А вокруг него Яценюки, Турчиновы и все остальные агенты влияния", – пояснил бывший участник ополчения.

Напомним, что до президентских выборов на Украине осталось полгода, а положение Порошенко продолжает ухудшаться. По данным опросов, его переизбрания не желают больше 90% населения.

А я вас предупреждал, что Порошенко ещё много гадостей сделает. И верующим, и неверующим.

Ведь не хочется ему в тюрьму - на всё готов. А натура - гадская. Потому - на всё способен. — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 7 ноября 2018 г.

Одни ругают лидера Незалежной за войну в Донбассе, другие клянут за устремившиеся вверх ценники в магазинах и опустошающие кошельки счета на оплату коммунальных услуг. А третьи вовсе подозревают Порошенко в сговоре с Кремлем, указывая на недавно принятый Радой закон об особом, по сути, автономном, статусе Донбасса. Документ был инициирован главой государства и вызвал шквал критики со стороны националистов и прочих радикалов.

Ухудшением положения украинского лидера стремятся воспользоваться его политические оппоненты. На недавнем заседании согласительного совета Верховной рады лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предсказала Петру Порошенко скорую политическую смерть. Ждать развязки осталось недолго.

