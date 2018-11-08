Шатающегося Порошенко подкосили американские выборы

Политическая жизнь президента Украины подходит к концу: низкие рейтинги Петра Порошенко продолжают падение. По мнению экспертов, укрепление демократов в конгрессе США еще больше пошатнет позиции лидера Незалежной.

Результаты выборов в конгресс США, которые ознаменовались укреплением демократического крыла, пошатнут позиции президента Незалежной, считает украинский политолог, директор центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Эксперт полагает, что теперь у Порошенко появятся оппоненты. "Ходили слухи, что появится новый кандидат в президенты Украины, что с середины октября начнется его публичный проект. Пока он не появился, но, возможно, теперь появится в связи с усилением демократов в США", – сказал Рудяков в интервью РИА Новости.

6 ноября в США прошли так называемые промежуточные выборы: американцы избирали часть депутатов в двухпалатном конгрессе. Демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в сенате.

Президент Дональд Трамп назвал итоги голосования потрясающим успехом. Контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем с назначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей к демократам серьезно затруднит принятие законопроектов.

В целом эти результаты вряд ли кардинально изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив, исходящих из Белого дома. Не исключено, что палата представителей активизирует усилия в деле так называемого русского следа – связей предвыборного штаба Трампа с Россией.