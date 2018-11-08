Шатающегося Порошенко подкосили американские выборы

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Крида и Жукова застали в одной постели
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
партнеры
Четверг 8 ноября
Лента новостей
17:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 ноября 2018 года
17:07
Водитель фуры протаранил продуктовый магазин и сбежал
16:43
Сергей Жуков назвал причину расставания
16:29
Влияние дошкольного образования на будущее выпускника обсудят на ТВ
16:09
Известная российская актриса тайно стала мамой
15:56
19-летний омич до смерти забил бездомного
15:44
Помощница скрывает страшную правду о болезни Пугачевой
15:39
Под Нижним Новгородом иномарка сбила на зебре двухлетнюю девочку
15:34
Опоздавший на рейс Тактаров силой прорвался на борт
15:29
Звезды погуляли на шикарной свадьбе известного ведущего
14:56
У ведущей "Давай поженимся" обнаружили опухоль
14:51
Актриса сериала "Великолепный век" изменилась до неузнаваемости
14:44
Малышева молчит о задавленном автобусом муже
14:43
В Удмуртии три подростка пытались ограбить храм
14:40
Под Тверью разбился вертолет
14:36
Россиянка зарезала соседа после страшного сна
14:31
Стрелок убил 12 человек в баре Калифорнии
14:27
Тувинец на охоте застрелил друга вместо косули
13:56
Полуголая Туктамышева загнала Загитову под лавку
13:56
Макеева высказалась о своем провальном браке на телешоу
13:35
27 погибших: заключенные устроили кровавый бунт в колонии
13:24
Полезные советы по выбору няни
13:17
В Хабаровске коллекторы сделали порно с дочерью должника
13:10
На российском сегменте МКС устранили поломку
13:05
"Убью того, кто ей скажет "нет": Алексей Чумаков сделал заявление
12:57
Russian Internet Week пройдет 21-23 ноября на ВДНХ
12:54
Пугачева отказалась от выступлений из-за болезни
12:51
Кейт Миддлтон и принц Уильям придумали трюк для папарацци
12:40
Загоревшийся iPhone покалечил американку
12:26
Под Петербургом нашли раздетый обглоданный труп пенсионерки
12:25
Борьбу за стратегический актив на Балтике пытаются вести нечестно
12:18
Самолет с пассажирами совершил жесткую посадку под Архангельском
12:11
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
12:06
"Я не белый и пушистый": Дмитрий Маликов показал свое истинное лицо
11:43
"Были веские причины": драчуна Кокорина неожиданно оправдали
11:34
Оплеванный Порошенко встал на колени перед Меркель
11:33
Как выбрать центр лазерной эпиляции
11:27
В Подмосковье на улице нашли мертвого мужчину
11:26
Чем занимается овдовевшая Поргина
11:10
К чему приведет рост числа мигрантов в России
11:07
Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
11:06
В России стали тайно повышать цены на бензин
10:42
Врачи дали больному Джигарханяну два-три дня
10:33
В ДТП в Башкирии пострадали четыре человека
10:19
У жены Диброва сдали нервы из-за четвертой беременности
10:11
Бритни Спирс окружили скачущие полуголые мужики (видео)
10:10
Во Франции умер легендарный композитор
10:01
Вандалы разгромили дом в центре Москвы
09:53
В Италии умер известный российский художник
09:51
Смерть ребенка толкнула известную певицу на радикальный шаг
09:46
Джоли разрушила все будущие отношения Питта
09:39
Составлен план начала ядерной войны между Россией и США
09:03
Раскрыта причина недовольного выражения лица принцессы Дианы
09:00
Пытался расчленить: жуткие детали убийства матери с ребенком в Москве
08:46
54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь
08:36
Скрипаль убит, его дочь в заложниках: шокирующая развязка в деле отравления в Солсбери
08:15
"Распускал руки": Трамп напал на журналиста CNN (видео)
08:00
Аршавин закончил карьеру в футболе
21:58
Опубликовано видео с места зверского убийства в Москве
21:47
Известная актриса довела до тошноты небритыми подмышками
21:31
Сценической карьере старой фонограммщицы Аллегровой пришел конец
21:14
99,8%: шокирующие данные нового ДНК-анализа детей Спартака Мишулина
20:59
Актер из "Зимней вишни" скончался после тяжелой болезни
20:37
Голова обмотана скотчем: Подробности зверского убийства москвички с ребенком
20:30
26-летняя автоледи в четвертый раз попалась за "пьяным" вождением
19:57
Ани Лорак показала подросшую красавицу-дочку
19:55
Беременная Меган Маркл довела принца Гарри до нервного заболевания
19:34
В Москве автомобиль влетел в подземный переход
19:31
Россиянин взял в заложники кредитора
19:24
Беременная Бледанс подвергла ребенка опасности
19:02
В ДТП под Волгоградом разорвало иномарку
18:51
Младенцу отрезали четыре конечности
18:40
Сгоревшие заживо под Тюменью лошади были заперты
18:26
Жительница Татарстана обиделась и убила пьяную мать
18:17
После расставания с Лопыревой Басков набросился на незнакомку
17:45
За поездки в Крым начнут сажать в тюрьму
17:45
В Сети появились похабные снимки несовершеннолетней внучки Ротару
17:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 ноября 2018 года
17:17
Исаак Калина: Создать мотивацию для обучения – главная задача педагога
17:13
Конкурс на лучшие ягодицы завершился дракой (видео)
16:50
Российские таможенники заставили китайца заплатить 29 тысяч рублей за лапшу
16:44
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой с мужиками
16:26
Покинувшая дом Ковальчук пропала
16:19
У депутатов остались вопросы к министру просвещения
16:16
"Наташа, прости": Малахов в командировке заласкал молодого котика
16:12
Стильная жена-старушка затмила унылого Макрона
16:07
Россиянка зарезала собутыльника из-за слишком редких встреч
16:03
Кожа висит складками: модель похудела на 140 килограммов
15:34
Михалков раскрыл грязные тайны церковника Порошенко
15:18
Оставивший семью Галкин опростоволосился в Америке
15:16
Бузова взяла в оборот попавшего в "Дом-2" Маликова
15:06
Российский вратарь отбил шайбу головой в матче НХЛ (видео)
14:44
Браку конец: Гогена Солнцева лишают старушки-жены
14:43
Россия выставила Украине счет за Крым
14:41
Агрессивный енот напал на молодую сотрудницу зоопарка
14:35
Под Ростовом сгорел крупный мебельный цех
14:31
В Думе широко обсудят проблемы профессионального образования
14:30
"Сексуальные проблемы": Водонаева распекла 69-летнего Градского
14:27
На российском сегменте МКС произошла поломка
14:19
В поджоге храма в Москве заподозрили активистов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал
"Я не думала, что она всплывет": Цымбалюк-Романовская в ужасе от фривольной фотосессии
99,8%: шокирующие данные нового ДНК-анализа детей Спартака Мишулина
Врачи дали больному Джигарханяну два-три дня
"Вам не завидуют, вас презирают": Гагариной влепили пощечину
Малахов обнародовал интимные фото Цымбалюк-Романовской
Политика

Шатающегося Порошенко подкосили американские выборы

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политическая жизнь президента Украины подходит к концу: низкие рейтинги Петра Порошенко продолжают падение. По мнению экспертов, укрепление демократов в конгрессе США еще больше пошатнет позиции лидера Незалежной.
прочитано 1225 раз

Результаты выборов в конгресс США, которые ознаменовались укреплением демократического крыла, пошатнут позиции президента Незалежной, считает украинский политолог, директор центра "Перспектива" Павел Рудяков.

ПО ТЕМЕ

"Агент Кремля" Тимошенко врезала террористу Порошенко

Публичная порка Трампа обернется ударом по России

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперт полагает, что теперь у Порошенко появятся оппоненты. "Ходили слухи, что появится новый кандидат в президенты Украины, что с середины октября начнется его публичный проект. Пока он не появился, но, возможно, теперь появится в связи с усилением демократов в США", – сказал Рудяков в интервью РИА Новости.

6 ноября в США прошли так называемые промежуточные выборы: американцы избирали часть депутатов в двухпалатном конгрессе. Демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в сенате.


Президент Дональд Трамп назвал итоги голосования потрясающим успехом. Контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем с назначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей к демократам серьезно затруднит принятие законопроектов.

В целом эти результаты вряд ли кардинально изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив, исходящих из Белого дома. Не исключено, что палата представителей активизирует усилия в деле так называемого русского следа – связей предвыборного штаба Трампа с Россией.

Автор: Александр Комаров8 ноября 2018, 14:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

Политика

Шатающегося Порошенко подкосили американские выборы
Парад уродов: американские выборы приблизили апокалипсис
Слетевшие с катушек украинцы набросились на Путина
Порошенко распсиховался на людях после унижения от Путина

Шоу-бизнес

Прооперированная Лобода разрыдалась перед Малаховым
Известная российская актриса тайно стала мамой
Помощница скрывает страшную правду о болезни Пугачевой
Опоздавший на рейс Тактаров силой прорвался на борт

Проишествия

Пытался расчленить: жуткие детали убийства матери с ребенком в Москве
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
Монеточка написала песню к фильму ужасов
Раскрыты подробности финала сериала "Игра престолов"
Шоу-бизнес

Раскрыта причина недовольного выражения лица принцессы Дианы

На самом деле она ужасно боялась появляться на публике
Шоу-бизнес

Помощница скрывает страшную правду о болезни Пугачевой

Примадонна отменила выступления
Шоу-бизнес

Смерть ребенка толкнула известную певицу на радикальный шаг

Артистка впала в депрессию
Шоу-бизнес

Чем занимается овдовевшая Поргина

У любимой женщины Караченцова много дел

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Кожа висит складками: модель похудела на 140 килограммов
Рудковская в коротком платье спрятала живот
Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером
Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты

Спорт

Полуголая Туктамышева загнала Загитову под лавку
"Были веские причины": драчуна Кокорина неожиданно оправдали
Российский вратарь отбил шайбу головой в матче НХЛ (видео)
Мамаев обрек семью на страдания

Регионы

Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru