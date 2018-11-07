Парад уродов: американские выборы приблизили конец света

Промежуточные выборы в США наглядно продемонстрировали полную деградацию принципов нравственности и морали, на которые Запад уже давно не обращает внимания. Политическое шоу превратилось в парад фриков, слетевшихся как мухи на мед к вершинам власти страны, которая считает себя хозяйкой мира и образцом демократии.

За день до американских выборов сбылось одно из древних пророчеств о приближении конца света: по стене плача в Иерусалиме проползла змея. Очевидцы говорят, что ничего зловещего в этом явлении не было – рептилия просто охотилась на голубя. При этом знатоки Торы уверены, что эта змея стала уже третьим свидетельством приближающегося Апокалипсиса.

Конечно, это просто совпадение: где Америка, а где стена плача. Но если посмотреть на происходящее с точки зрения нашей единой земной цивилизации, то становится ясно: ничего святого у людей, желающих накрепко вгрызться зубами в американскую пирамиду власти, не осталось.

Вот, к примеру, шедший на местные выборы в штате Невада владелец борделя, республиканец и соратник президента Деннис Хоф. Он честно боролся за победу, ежедневно позируя со своими подопечными, и одержал ее, опередив кандидата от Демократической партии с царской фамилией Романов.

Все бы ничего, но господин Хоф за три недели до голосования умер. Его фамилию даже не удосужились убрать из избирательного бюллетеня, и любитель знойных женщин преспокойно набрал около 70% голосов, находясь на том свете.





К слову сказать, попал он туда при весьма странных обстоятельствах после затянувшейся двухдневной вечеринки в одном из своих же борделей. Отпраздновав 14 октября 72-й день рождения, Хоф зашел в номер люкс с проституткой и больше его живым не видели. Кто-то утверждает, что несостоявшийся депутат палаты представителей умер во сне, но в Сети популярнее версия о смерти во время секса.

Если мертвый сутенер все-таки вряд ли будет заседать в одной из палат американского парламента, то в кресле губернатора штата Колорадо точно окажется гей. И это будет впервые в истории Америки.

Джаред Полис – демократ, не скрывающей своей гомосексуальности. Впрочем, удивляться тут нечему: во многих американских штатах уже давно легализованы однополые браки.





Да и в сенате сексуальные меньшинства тоже будут представлены. Демократка Тэмми Болдуин избрана в эту палату конгресса от штата Вискоснсин. Таким образом, в сенате впервые появится лесбиянка, не скрывающая своей нетрадиционной ориентации.

А в палате представителей впервые будут заседать мусульманки, да еще какие! Выборы в Миннесоте выиграли американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб и беженка из Сомали Ильхан Омар. Эти две гражданки прославились своими призывами к радикальному феминизму, защитой абортов и прав ЛГБТ. Очень странно для мусульманок, не правда ли?

По предварительным итогам выборов, демократы получили контроль над палатой представителей – нижней палатой Конгресса, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в сенате. Дональд Трамп назвал итоги голосования потрясающим успехом. Контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем с назначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей к демократам серьезно затруднит принятие законопроектов.





Не надо забывать, что палата представителей также имеет право вести парламентские расследования в отношении Трампа. Одно уже, кстати, ведется, но пока как-то вяло. Президента подозревают в связях с Россией, а в высоких политических кругах даже поговаривают об импичменте. Правда, пока только шепотом.

Сам Трамп уже перестраховался на такой случай: он пригрозил демократам проведением расследований против них в сенате, если те будут строить козни республиканцам в палате представителей.