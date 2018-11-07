Парад уродов: американские выборы приблизили конец света

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
партнеры
Среда 7 ноября
Лента новостей
21:58
Опубликовано видео с места зверского убийства в Москве
21:47
Известная актриса довела до тошноты небритыми подмышками
20:59
Актер из "Зимней вишни" скончался после тяжелой болезни
20:37
Голова обмотана скотчем: Подробности зверского убийства москвички с ребенком
20:30
26-летняя автоледи в четвертый раз попалась за "пьяным" вождением
19:57
Ани Лорак показала подросшую красавицу-дочку
19:34
В Москве автомобиль влетел в подземный переход
19:31
Россиянин взял в заложники кредитора
19:24
Беременная Бледанс подвергла ребенка опасности
19:02
В ДТП под Волгоградом разорвало иномарку
18:51
Младенцу отрезали четыре конечности
18:40
Сгоревшие заживо под Тюменью лошади были заперты
18:26
Жительница Татарстана обиделась и убила пьяную мать
18:17
После расставания с Лопыревой Басков набросился на незнакомку
17:45
За поездки в Крым начнут сажать в тюрьму
17:45
В Сети появились похабные снимки несовершеннолетней внучки Ротару
17:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 ноября 2018 года
17:17
Исаак Калина: Создать мотивацию для обучения – главная задача педагога
17:13
Конкурс на лучшие ягодицы завершился дракой (видео)
16:50
Российские таможенники заставили китайца заплатить 29 тысяч рублей за лапшу
16:44
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой с мужиками
16:26
Покинувшая дом Ковальчук пропала
16:19
У депутатов остались вопросы к министру просвещения
16:16
"Наташа, прости": Малахов в командировке заласкал молодого котика
16:12
Стильная жена-старушка затмила унылого Макрона
16:07
Россиянка зарезала собутыльника из-за слишком редких встреч
16:03
Кожа висит складками: модель похудела на 140 килограммов
15:34
Михалков раскрыл грязные тайны церковника Порошенко
15:18
Оставивший семью Галкин опростоволосился в Америке
15:16
Бузова взяла в оборот попавшего в "Дом-2" Маликова
15:06
Российский вратарь отбил шайбу головой в матче НХЛ (видео)
14:44
Браку конец: Гогена Солнцева лишают старушки-жены
14:43
Россия выставила Украине счет за Крым
14:41
Агрессивный енот напал на молодую сотрудницу зоопарка
14:35
Под Ростовом сгорел крупный мебельный цех
14:31
В Думе широко обсудят проблемы профессионального образования
14:30
"Сексуальные проблемы": Водонаева распекла 69-летнего Градского
14:27
На российском сегменте МКС произошла поломка
14:19
В поджоге храма в Москве заподозрили активистов
14:12
После страшной болезни изменившаяся дочь Андрея Кончаловского вышла в свет
13:55
Совет Федерации одобрил закон об отказе парламентариев от пенсионных надбавок
13:52
"Просто удовольствие": Лолита о трех днях с Малаховым
13:48
Жительница Калуги утопила младенца сразу после родов
13:40
Порошенко утвердил специальный закон против россиян
13:40
"Боже, как страшно!": больничные снимки мертвого Караченцова попали в прессу
13:34
Убегавший от дьявола водитель устроил массовое ДТП в Новосибирске
13:28
В Воронеже бывшей узнице концлагеря отрезали здоровую ногу
13:26
"Единая Россия" займется профессиональным ростом граждан
13:09
Обезображенный DJ Smash сделал заявление
12:38
Обкуренная Волочкова вечерами нюхает грязные носки любовника
12:34
В аварии в Удмуртии пострадал двухлетний ребенок
12:29
В Петербурге внедорожник насмерть сбил женщину на светофоре
12:26
В бассейне под Москвой едва не утонула пятилетняя девочка
12:22
Попавший под санкции банк "Агросоюз" лишили лицензии
12:17
Итальянская чемпионка повторила стриптиз Туктамышевой на льду
12:11
"Вам не завидуют, вас презирают": Гагариной влепили пощечину
12:05
В Уфе загорелся торговый центр
12:01
"Я не думала, что она всплывет": Цымбалюк-Романовская в ужасе от фривольной фотосессии
11:49
Взрыв в доме под Смоленском попал на видео
11:29
Рудковская в коротком платье спрятала живот
11:27
Украинку Повалий благословили в Кремле иконой
11:26
Меньшова показала секретное фото
11:16
В Вологде поймали безработного развратника
11:02
Маленькие дети Пугачевой объявили об отъезде
11:02
При пожаре в Тамбовской области погибли шесть человек
10:55
На Дальнем Востоке хотят уничтожить 13 тонн икры
10:28
Должников по ЖКХ отдают на растерзание коллекторам
10:18
Раскрыто секретное оружие Питта против грязных интриг Джоли
10:03
В Кузбассе предпринимателя застрелили в подъезде собственного дома
09:49
Российские войска химической защиты взяли под контроль сирийский Идлиб
09:44
Два московских банка лишились лицензий
09:41
Олимпийцам помогут пивовары
09:32
В Тюмени заживо сгорели десять лошадей
09:08
Сраженная наповал Зудина разрыдалась на телешоу
09:05
Пьяная мать с тремя детьми протаранила заправку
08:53
Мамаев обрек семью на страдания
08:24
Задержанный в Монако российский миллиардер связан с Трампом
08:00
Главред "Эха Москвы" перенес операцию
22:51
Нюша показала фото новорожденной дочки
22:03
Умер актер из "Воров в законе" и "Пиратов ХХ века"
21:49
Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
21:45
Онколог наорал на родных Караченцова
21:40
Малахов обнародовал интимные фото Цымбалюк-Романовской
21:16
Участник "Дома-2" избил любовницу во время секса
21:12
Пенсионерка отдала мошеннику 1,4 млн рублей
20:54
Работает без воды: В США создан уникальный унитаз
20:49
Скончалась звезда сериала "Интерны"
20:34
Джигурда ошарашил заявлением о беременности Анисиной
20:09
Пьяница избил младенца и оставил умирать на улице
19:53
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
19:50
В Волгограде освободившийся зэк напал с пистолетом на прохожую
18:53
Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой
18:51
Ольга Романовская раскрыла секрет идеальной фигуры
18:33
Россиянка выпала из поезда и умерла
18:25
Звезда "Отчаянных домохозяек" довела до тошноты дряблым телом
18:02
"Богатая вдова": Степаненко ждет скорой смерти Петросяна
18:02
В Казани водителя автобуса поймали пьяным
17:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 ноября 2018 года
17:43
Валерия показала взрослого красавца-сына
17:06
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал
"Я не думала, что она всплывет": Цымбалюк-Романовская в ужасе от фривольной фотосессии
"Вам не завидуют, вас презирают": Гагариной влепили пощечину
Малахов обнародовал интимные фото Цымбалюк-Романовской
Шокированная Кравец: Калашникова сделала мне приворот на смерть
"Боже, как страшно!": больничные снимки мертвого Караченцова попали в прессу
Политика

Парад уродов: американские выборы приблизили конец света

Фото: Дни.ру
Промежуточные выборы в США наглядно продемонстрировали полную деградацию принципов нравственности и морали, на которые Запад уже давно не обращает внимания. Политическое шоу превратилось в парад фриков, слетевшихся как мухи на мед к вершинам власти страны, которая считает себя хозяйкой мира и образцом демократии.   
прочитано 2385 раз

За день до американских выборов сбылось одно из древних пророчеств о приближении конца света: по стене плача в Иерусалиме проползла змея. Очевидцы говорят, что ничего зловещего в этом явлении не было – рептилия просто охотилась на голубя. При этом знатоки Торы уверены, что эта змея стала уже третьим свидетельством приближающегося Апокалипсиса.

ПО ТЕМЕ

Публичная порка Трампа обернется ударом по России

Битва за конгресс: победит ли Трамп демократов

Кремль оценил странные заявления Трампа о Путине

Конечно, это просто совпадение: где Америка, а где стена плача. Но если посмотреть на происходящее с точки зрения нашей единой земной цивилизации, то становится ясно: ничего святого у людей, желающих накрепко вгрызться зубами в американскую пирамиду власти, не осталось.

Вот, к примеру, шедший на местные выборы в штате Невада владелец борделя, республиканец и соратник президента Деннис Хоф. Он честно боролся за победу, ежедневно позируя со своими подопечными, и одержал ее, опередив кандидата от Демократической партии с царской фамилией Романов.

Все бы ничего, но господин Хоф за три недели до голосования умер. Его фамилию даже не удосужились убрать из избирательного бюллетеня, и любитель знойных женщин преспокойно набрал около 70% голосов, находясь на том свете.

Деннис Хоф. Фото: www.globallookpress.com

К слову сказать, попал он туда при весьма странных обстоятельствах после затянувшейся двухдневной вечеринки в одном из своих же борделей. Отпраздновав 14 октября 72-й день рождения, Хоф зашел в номер люкс с проституткой и больше его живым не видели. Кто-то утверждает, что несостоявшийся депутат палаты представителей умер во сне, но в Сети популярнее версия о смерти во время секса.

Если мертвый сутенер все-таки вряд ли будет заседать в одной из палат американского парламента, то в кресле губернатора штата Колорадо точно окажется гей. И это будет впервые в истории Америки.

Джаред Полис – демократ, не скрывающей своей гомосексуальности. Впрочем, удивляться тут нечему: во многих американских штатах уже давно легализованы однополые браки.

Джаред Полис. Фото: www.globallookpress.com

Да и в сенате сексуальные меньшинства тоже будут представлены. Демократка Тэмми Болдуин избрана в эту палату конгресса от штата Вискоснсин. Таким образом, в сенате впервые появится лесбиянка, не скрывающая своей нетрадиционной ориентации.

А в палате представителей впервые будут заседать мусульманки, да еще какие! Выборы в Миннесоте выиграли американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб и беженка из Сомали Ильхан Омар. Эти две гражданки прославились своими призывами к радикальному феминизму, защитой абортов и прав ЛГБТ. Очень странно для мусульманок, не правда ли?

По предварительным итогам выборов, демократы получили контроль над палатой представителей – нижней палатой Конгресса, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в сенате. Дональд Трамп назвал итоги голосования потрясающим успехом. Контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем с назначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей к демократам серьезно затруднит принятие законопроектов.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Не надо забывать, что палата представителей также имеет право вести парламентские расследования в отношении Трампа. Одно уже, кстати, ведется, но пока как-то вяло. Президента подозревают в связях с Россией, а в высоких политических кругах даже поговаривают об импичменте. Правда, пока только шепотом.

Сам Трамп уже перестраховался на такой случай: он пригрозил демократам проведением расследований против них в сенате, если те будут строить козни республиканцам в палате представителей.

Автор: Александр Комаров7 ноября 2018, 21:58

Политика

Слетевшие с катушек украинцы набросились на Путина
Порошенко распсиховался на людях после унижения от Путина
Сделано заявление о выходе Польши из Евросоюза
Пропавший Скрипаль исподтишка бьет по России

Шоу-бизнес

Сценической карьере старой фонограммщицы Аллегровой пришел конец
99,8%: Шокирующие данные нового ДНК-анализа детей Спартака Мишулина
Ани Лорак показала подросшую красавицу-дочку
Беременная Меган Маркл довела принца Гарри до нервного заболевания

Проишествия

Голова обмотана скотчем: Подробности зверского убийства москвички с ребенком
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
Монеточка написала песню к фильму ужасов
Раскрыты подробности финала сериала "Игра престолов"
Шоу-бизнес

После страшной болезни изменившаяся дочь Андрея Кончаловского вышла в свет

Режиссер дружен с наследницей
Шоу-бизнес

В Сети появились похабные снимки несовершеннолетней внучки Ротару

Поклонники засыпали девушку комплиментами
Шоу-бизнес

Оставивший семью Галкин опростоволосился в Америке

Шоумен признал свою ошибку
Шоу-бизнес

"Наташа, прости": Малахов в командировке заласкал молодого котика

Как ведущий развлекается за границей

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Кожа висит складками: модель похудела на 140 килограммов
Рудковская в коротком платье спрятала живот
Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером
Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты

Спорт

Итальянская чемпионка повторила стриптиз Туктамышевой на льду
Мамаев обрек семью на страдания
Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
Российский вратарь отбил шайбу головой в матче НХЛ (видео)

Регионы

Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru