Макрон подло сорвал встречу Путина и Трампа

Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не будет. В этом виноват президент Франции Эммануэль Макрон.

11 ноября в Париже должна была пройти полноформатная встреча российского и американского президентов, но против переговоров выступил лидер Франции. Макрон испугался, что российско-американский саммит затмит мероприятия, которые будут посвящены 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Информированный европейский дипломатический источник газеты "Коммерсант" сообщил, что президент Франции попросил Москву и Вашингтон не проводить переговоры в Париже. Ранее лидеры двух стран договорились, что на полях юбилейных мероприятий в Париже пообщаются с глазу на глаз.

Однако уже накануне, 5 ноября, Дональд Трамп заявил, что встречи в верхах, вероятно, не будет. "Не уверен, что у нас будет встреча в Париже, вероятно, нет. Мы встретимся на полях саммита G20 в Аргентине, и, видимо, затем у нас еще будет достаточно встреч", – сказал президент США.

Затем это подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "В Париже, действительно, скорее всего, обстоятельной встречи не получится", – сказал представитель Кремля.

Между тем президент Франции сделал важное заявление, касающееся всей системы европейской безопасности. Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США европейскую армию. "У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно. Мы должны защищаться от Китая, России и даже от Соединенных Штатов", – заявил Макрон.

Эксперты в этой связи отмечают, что идею создания единой европейской армии уже не раз высказывали в Старом Свете, но из уст политика такого высокого ранга подобное предложение звучит впервые.