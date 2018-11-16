Россия готовит сокрушительный удар по Украине

Россия может закрыть Азовское море для прохода украинских судов. На такой шаг Москву подталкивает Киев, задерживая корабли, заходящие в порты Крыма.

Москву подталкивают к резким шагам, и мы готовы в любой момент закрыть Азовское море для любых украинских плавательных средств. Такие меры могут принять в ответ на задержание украинскими пограничниками 15 российских судов, сообщил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море", – сказал сенатор.

В свою очередь экс-начальник штаба ВМФ России Валентин Селиванов считает, что закрытие Азовского моря для прохода украинских судов нарушает нормы международного морского права.

"Я думаю, он (Клинцевич. – Прим. ред.), наверное, поторопился. В соответствии с нормами международного морского права, такой возможности нет", – сказал военный в эфире НСН. По мнению Селиванова, такого прецедента без объявления блокады или войны не бывает.

Ранее украинские пограничники задержали 15 кораблей, в том числе российских, из-за того, что они заходили в крымские порты. В погранслужбе отметили, что наблюдают еще за 940 судами-нарушителями.

Между тем на днях стало известно, что Киев готовит масштабные провокации в Азовском море. Донецкие разведчики узнали, что СБУ хочет потопить несколько кораблей и напасть с моря на ДНР. Как заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Киев разрабатывает несколько сценариев провокаций на воде с целью эскалации напряженности.

Ситуация на Азовском море обострилась в марте этого года, после того как украинские военные захватили траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Команду моряков Киев отпустил три недели назад, а капитана продолжает насильно удерживать. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма.