Володин предложил провести конференцию парламентариев России и Африки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил глав африканских парламентов принять участие в конференции "Россия – Африка". Председатель нижней палаты отметил, что рассчитывает на проведение мероприятия в 2019 году. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями дипмиссий африканских стран в России.



Володин отметил, что развитие отношений зависит от уровня диалога. "Хочется, чтобы он у нас был запущен в рамках парламентского изменения", – сказал спикер. Законодатель отметил, что первые шаги в этом направлении были сделаны в ходе конференции по развитию парламентаризма в июне этого года, куда большинство парламентов африканских стран направило свои делегации.

Спикер Госдумы назвал такой формат эффективным и выразил надежду на его дальнейшее развитие. "Считаем, что в будущем нам необходимо провести отдельную конференцию Россия – Африка в рамках межпарламентского сотрудничества", – сказал спикер, отметив, что рассчитывает на ее проведение в следующем году.

Володин выразил уверенность, что мероприятие послужит стимулом для развития отношений, активизирует многие процессы в межпарламентском сотрудничестве России и Африки. "Хотелось бы, пользуясь случаем, попросить вас подключиться к реализации этой конференции и передать через вас приглашение моим коллегам, председателям парламентов стран Африки с предложением принять участие в этой конференции", – обратился законодатель к представителям дипломатических миссий.

Кроме взаимовыгодных торгово-экономических проектов России и стран Африки не менее востребовано решение вопросов в области здравоохранения, образования, культуры, подчеркнул Вячеслав Володин:

«Прежде всего, хочу напомнить, что в России обучаются 15 тыс. африканских студентов» pic.twitter.com/Z3Toqk2c8g — Государственная Дума (@dumagovru) 19 ноября 2018 г.

Спикер отметил, что ожидает увидеть на конференции также экспертов и представителей деловых кругов африканских стран. Помимо прочего, полагает Володин, мероприятие поспособствует подготовке саммита по договоренностям, достигнутым главами государств.

Хорошей основой для дальнейшего расширения контактов, в том числе в рамках межпарламентского измерения, служит развитие торгово-экономических связей. Вячеслав Володин отметил, что в сравнении с 2016 годом товарооборот между Россией и странами Африки увеличился на 26% – на 17,4 миллиарда долларов.

Спикер уточнил, что в основном это российский экспорт, который вырос на треть. Поставки африканских товаров в нашу страну тоже увеличились – более чем на 8%. "Наибольший товарооборот – с Алжиром, Кенией, Сенегалом, Тунисом, ЮАР", – подчеркнул председатель нижней палаты.





Он указал и на востребованность проектов в области здравоохранения, культуры, образования. Володин отметил, что в России обучаются 15 тысяч африканских студентов, причем четыре тысячи – за счет бюджета нашей страны.

В заключение председатель нижней палаты призвал строить отношения на основе невмешательства в дела суверенных государств. "Мы надеемся, что наш диалог будет открытым, сотрудничество будет строиться на принципах взаимной выгоды и отсутствия двойных стандартов", – сказал законодатель и поблагодарил собравшихся дипломатов.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что нижняя палата российского парламента готова выстраивать связи и новые форматы взаимодействия со странами Африки. Она напомнила, что в Думе действуют семь депутатских групп по взаимодействию с африканскими законодателями.

Посол Алжира в России Смаил Аллауа в ходе встречи рассказал, что Африка понимает отличные перспективы сотрудничества с Россией. Дипломат отметил, что его страна с нетерпением ждет проведения саммита России и африканских стран.

В свою очередь, посол Руанды в нашей стране Жанна д'Арк Муджавамария указала на проводящиеся на континенте реформы, отметив, что ни одна из стран не может в одиночку достигнуть необходимого уровня развития. "Мы надеемся, что председатель Госдумы обозначит приоритеты нашего сотрудничества и предложит комплексную программу, предложения по сотрудничеству между Панафриканским союзом и Госдумой, которые позволят работать нашим парламентам эффективно как законодательным органам", – сказала она.







Напомним, в последнее время межпарламентские контакты России и стран Африки заметно активизировались. Так, в октябре прошлого года в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза депутаты Госдумы встречались с африканскими делегатами.

В июне этого года гости африканские парламентские делегации приняли участие в форуме "Развитие парламентаризма" в Москве. Кроме того, Панафриканский парламент имеет статус наблюдателя в Межпарламентской ассамблее СНГ.



Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.