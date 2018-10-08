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Киев попал в вырытую для Москвы яму

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
Киев разрушает все, что народы Украины и России создавали десятилетиями. Разрыв договора о дружбе – это попытка нынешних украинских властей хоть немного поднять свой рейтинг, уверены в российском МИДе.
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Власти в Киеве хотят в очередной раз выслужиться перед западными инвесторами. Кроме того, разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с Россией - это попытка украинской верхушки повысить свой рейтинг перед выборами, которые намечены на 2019 год, убежден замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

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Дипломат уверен, что последствием разрыва договора между Россией и Украиной станет разрушение того, что народы этих стран создавали десятилетиями. При этом действия украинских властей не имеют ничего общего с мнением народа и его благом. "Подобный шаг даже сложно назвать популистским, поскольку, по данным соцопросов, он не имеет ничего общего с мнением большинства жителей Украины", – цитирует Карасина RT.

Замглавы МИД России уточнил: после госпереворота 2014 года мнения украинцев по основополагающим вопросам развития государства не спрашивают. А правительство Украины исправно отчитывается перед своими западными кураторами о достижениях в антироссийской кампании, приводит слова дипломата телеканал "360".

"Решения о том, как им жить и с кем дружить, похоже, сегодня принимают совсем другие люди и в другом месте. Неудивительно, что нынешние киевские правители поспешили тотчас же отчитаться перед своими западными кураторами о направлении соответствующей ноты в наш адрес", - цитирует заявление Карасина РИА ФАН.

В конце сентября Россия получила ноту о расторжении договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Доставил документ временный поверенный в делах Украины в Москве, напоминает Ura.ru. Карасин подчеркнул, что подобные деструктивные действия администрации Порошенко вызывают у российской стороны только сожаление.

Автор: Андрей Евлампиев8 октября 2018, 08:20
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