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Политика

Умирающий Порошенко решился на отчаянный поступок

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
Ажиотаж вокруг предоставления автокефалии (независимости) украинской православной церкви связан с желанием президента Петра Порошенко поднять собственный невысокий рейтинг за полгода до выборов главы государства. Такого мнения придерживается глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. 
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По мнению эксперта, несмотря на медийный эффект, пляски вокруг автокефалии Порошенко не помогают. "Сказать, что население Украины очень активно обсуждает автокефалию? Нет", – сказал эксперт в эфире телеканала "Россия-1".  

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Граждане Незалежной гораздо активнее обсуждают цены на газ, уверен аналитик. Вместе с тем Охрименко полагает, что рейтинг украинского лидера может подняться, но только в случае улучшений в социально-экономической сфере, к примеру, повышения пенсий.  

Что касается религии, констатировал президент Украинского аналитического центра, Незалежная когда-то была религиозной страной, но сейчас люди ходят в храмы только во время главных православных праздников – Пасха, Рождество и прочих. "Они плохо разбираются во всех этих умных словах – Московский патриархат, Константинопольский", – пояснил Охрименко. 

Бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко, в свою очередь, полагает, что Порошенко решил поднять эту тему, чтобы добиться утверждения своей кандидатуры на второй срок у американцев. "Я думаю, что для Порошенко это один из предвыборных козырей перед хозяевами", – пояснила экс-парламентарий.  

Президент Украины – один из основных сторонников предоставления независимости православной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат фактически пошел на поводу у украинского лидера о объявил о своем решении предоставить автокефалию украинского православию. 

В этом случае самая крупная из поместных православных церквей – Русская – может потерять сотни храмов и миллионы прихожан на территории Незалежной. В Москве полагают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве со времен разделения на православие и католичество в 1054 году.   

Напомним, в конце марта следующего года на Украине состоятся очередные президентские выборы. По опросам социологов, глава Незалежной проигрывает лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Сама "оранжевая принцесса" на недавнем заседании согласительного совета Верховной рады предсказала скорую политическую смерть нынешнему президенту Украины.

Автор: Иван Поляков22 октября 2018, 16:10
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