Запад выписал черную метку взяточнику Порошенко

Колоссальный уровень коррупции на Украине при нынешней власти не могут не замечать даже ее западные покровители. Из-за разгула взяточничества в Незалежной крупная и влиятельная международная консалтинговая компания Pricewaterhouse фактически показала ей "красную карточку", заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.



Бывший руководитель спецслужбы исключил Незалежную из списка цивилизованных стран. Уровень коррупции в бизнесе в таких государствах, отметил Смешко, не более 25%, тогда как на Украине достигает 75%.

По словам экс-главы СБУ, свое исследование консалтинговая компания проводила в 2016-2017 годах, опрашивались представители бизнес-сообщества. "У нас в 16-м было 56%, сейчас у нас уже 75%. То есть 75% – уровень коррупции, с которым сталкиваются предприниматели", - заявил Смешко в эфире телеканала "112 Украина".



Он подчеркнул, что средний показатель по развитым странам – 25%, а то, что выше, уже заслуживает "красной карточки". "Экономика больная, правоохранительная система не действует – и это угроза внутренней национальной безопасности", – сокрушается бывший глава СБУ.

За прошедшие четыре года президент Украины Петр Порошенко стал богаче в несколько раз. За это стоял майдан! — Константин Симонов (@ich_Mitra) 25 октября 2018 г.

Тема коррупции, включая незаконное обогащение политической верхушки Незалежной, последнее время все чаще мелькает как в украинских, так и иностранных СМИ. Недавно появилась информация о том, что Порошенко зарабатывает миллионы долларов на нелегальной застройке Рыбальского полуострова в Киеве элитной недвижимостью.





Также появились сообщения о прибытии в Киев двух американских юристов, специализирующихся на расследовании коррупционных сделок. По некоторым данным, они тесно связаны с президентом США Дональдом Трампом. Эксперты предполагают, что американцы вполне могут быть заинтересованы в сборе информации о коррупции в политической элите Незалежной, включая президента Петра Порошенко.