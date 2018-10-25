Запад выписал черную метку взяточнику Порошенко
Бывший руководитель спецслужбы исключил Незалежную из списка цивилизованных стран. Уровень коррупции в бизнесе в таких государствах, отметил Смешко, не более 25%, тогда как на Украине достигает 75%.
По
словам экс-главы СБУ, свое исследование консалтинговая компания
проводила в 2016-2017 годах, опрашивались представители
бизнес-сообщества. "У нас в 16-м было 56%, сейчас у нас уже 75%. То
есть 75% – уровень коррупции, с которым сталкиваются предприниматели", -
заявил Смешко в эфире телеканала "112 Украина".
Он подчеркнул, что средний показатель по развитым странам – 25%, а то, что выше, уже заслуживает "красной карточки". "Экономика больная, правоохранительная система не действует – и это угроза внутренней национальной безопасности", – сокрушается бывший глава СБУ.
За прошедшие четыре года президент Украины Петр Порошенко стал богаче в несколько раз. За это стоял майдан!— Константин Симонов (@ich_Mitra) 25 октября 2018 г.
Тема коррупции, включая незаконное обогащение политической верхушки Незалежной, последнее время все чаще мелькает как в украинских, так и иностранных СМИ. Недавно появилась информация о том, что Порошенко зарабатывает миллионы долларов на нелегальной застройке Рыбальского полуострова в Киеве элитной недвижимостью.
Также появились сообщения о прибытии в Киев двух американских юристов, специализирующихся на расследовании коррупционных сделок. По некоторым данным, они тесно связаны с президентом США Дональдом Трампом. Эксперты предполагают, что американцы вполне могут быть заинтересованы в сборе информации о коррупции в политической элите Незалежной, включая президента Петра Порошенко.
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