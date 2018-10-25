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Политика

Запад выписал черную метку взяточнику Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Колоссальный уровень коррупции на Украине при нынешней власти не могут не замечать даже ее западные покровители. Из-за разгула взяточничества в Незалежной крупная и влиятельная международная консалтинговая компания Pricewaterhouse фактически показала ей "красную карточку", заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко. 
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Бывший руководитель спецслужбы исключил Незалежную из списка цивилизованных стран. Уровень коррупции в бизнесе в таких государствах, отметил Смешко, не более 25%, тогда как на Украине достигает 75%.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По словам экс-главы СБУ, свое исследование консалтинговая компания проводила в 2016-2017 годах, опрашивались представители бизнес-сообщества. "У нас в 16-м было 56%, сейчас у нас уже 75%. То есть 75% – уровень коррупции, с которым сталкиваются предприниматели", - заявил Смешко в эфире телеканала "112 Украина". 

Он подчеркнул, что средний показатель по развитым странам – 25%, а то, что выше, уже заслуживает "красной карточки". "Экономика больная, правоохранительная система не действует – и это угроза внутренней национальной безопасности", – сокрушается бывший глава СБУ. 

Тема коррупции, включая незаконное обогащение политической верхушки Незалежной, последнее время все чаще мелькает как в украинских, так и иностранных СМИ. Недавно появилась информация о том, что Порошенко зарабатывает миллионы долларов на нелегальной застройке Рыбальского полуострова в Киеве элитной недвижимостью.

Петр Порошенко встречается с Дональдом Трампом. Фото: GLOBAL LOOK press/Shealah Craighea

Также появились сообщения о прибытии в Киев двух американских юристов, специализирующихся на расследовании коррупционных сделок. По некоторым данным, они тесно связаны с президентом США Дональдом Трампом. Эксперты предполагают, что американцы вполне могут быть заинтересованы в сборе информации о коррупции в политической элите Незалежной, включая президента Петра Порошенко. 

Автор: Иван Поляков25 октября 2018, 17:58
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