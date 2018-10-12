Впал в агонию: избитому Порошенко осталось недолго
Эксперт полагает, что напряженность в регионе нужна украинскому президенту для отвлечения населения от внутренних проблем и укрепления представлений о России как об агрессоре. "И тогда Порошенко будет получать поддержку от своих американских хозяев, поскольку он поддерживает антироссийскую линию", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik.
Бень прокомментировал призыв украинского лидера вооруженным силам применять в Донбассе все имеющиеся средства. "Если это закончится столкновениями по периметру противостояния ополченцев с ВСУ, это тоже будет на руку Порошенко, с учетом того, что ему, как никогда, нужна поддержка Запада", – добавил политолог.
Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут весной следующего года. И для Порошенко они пока не предвещают ничего хорошего. Социологи фиксируют крайне низкий рейтинг президента Незалежной. В сентябре Социологический центр имени Михаила Драгоманова представил электоральный рейтинг главных политиков страны.
Лидером является бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которую поддерживают 15,7% украинцев. За Петра Порошенко голос отдали бы около 12% граждан. Впрочем, есть данные, что рейтинг украинского лидера просел ниже 10%. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Порошенко с большой долей вероятности проиграл "оранжевой принцессе".
Что тут сказать.... #Украина— Alex Polikarpov (@AlexPolikarpov) 11 октября 2018 г.
Таких менеджеров как #порошенко и его окружение - страна ещё не видела.
Убить экономику за 5 лет и сделать нищим народ - это надо уметь. Просто дар какой-то. pic.twitter.com/faUbwjmTis
Между тем Тимошенко в своей победе уже не сомневается. На недавнем заседании Согласительного совета Верховной рады она разругалась со сторонниками Порошенко и предрекла ему скорую политическую смерть. После проигрыша на выборах, уверена бывший премьер-министр, украинскому лидеру придется ответить за содеянное.
На рейтинг президента Незалежной влияют многие факторы. Негативный социально-экономический фон в стране, неурегулированность ситуации на востоке страны. Очередной удар Порошенко получил в связи с рассмотрением Верховной радой его инициативы о продлении закона об особом статусе Донбасса.
Средства массовой информации и ряд политических сил превратили Порошенко в мальчика для битья. Националисты развернули против него масштабную информационную кампанию, утверждая, что принятием закона лидер Незалежной действует на руку Кремлю. На другом фланге – условные пацифисты, упрекающие главу Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе, которая длится уже четыре с половиной года.
Фигуристка опубликовала снимок из детства
Шоумена перепутали с женщиной
Артист просил никого не винить в его смерти
Подруга рассказала о здоровье актера