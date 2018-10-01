Конец близок: названа дата смерти Порошенко

Новости Украины Интриги Трампа Крым Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Идеальной семье конец: Сергея Пынзаря из "Дома-2" застали с любовницей
Крымский мост начал тонуть
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
"Уже не влюбленные и не друзья": Кристина Орбакайте откровенно о муже
Барановская набросилась на Аршавина: Для такого поведения нет оправданий
партнеры
Понедельник 1 октября
Лента новостей
22:01
Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке
21:47
В Москве задержали стрелка на LADA Largus
21:11
В Иркутской области вертолет старателей рухнул в реку
20:45
В Башкирии произошла массовая резня
20:27
Бросил гранату и застрелил: мужчина расправился с любителем громкой музыки
19:34
Три юноши разбились в ДТП в Ижевске
19:21
Как Кобзон: Пригожин высказался о тяжелой утрате
19:01
Гороскоп здоровья на октябрь 2018 года
18:52
"Мы тебя не отпустим": мама Ларисы Гузеевой серьезно больна
18:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 октября 2018 года
18:20
Променявший Бузову на деньги жених оправдался за трусость
17:30
В Казани трамвай сбил пешехода
17:24
Иномарка протаранила машину судебных приставов в Нижнем Тагиле
17:16
Волочкова исчезла после обвинений в пьянстве
17:03
В центре Тюмени скорая помощь завязла в песке
16:53
Володин рассказал о преимуществах нового бюджета
16:52
Порошенко сбежал со свадьбы с деньгами
16:50
В Омске наградили выехавшего на встречную полосу водителя фуры
16:46
"У тебя везде волос нет": Серов отказал в сексе звезде "Дома-2"
16:31
В Москве покажут эпатажное дизайн-шоу
16:29
Две Renault лоб в лоб столкнулись под Нижним Новгородом
16:25
Лолита выругалась со сцены из-за скандала вокруг премии MusicBox
16:17
В Ростове пьяный пассажир с ножом ограбил таксиста
15:48
Полина Гагарина внезапно показала подросшую дочь
15:42
Лишенный прав водитель насмерть разбился в ДТП
15:35
Певица Хлебникова в больнице после жуткой смерти мужа
15:32
Москва поставила точку в деле отравленного Скрипаля
15:16
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
15:05
Униженная из-за соски Бородина нашла защиту у Джоли
15:05
Умер Шарль Азнавур
14:57
Рак помешал встречам Кобзона с юной фавориткой Градского
14:56
Эскортница сбежала из "Дома-2" после стычки с Бузовой
14:53
Сексуальная Меньшова в короткой юбке поразила стройными ногами
14:32
В Красногорске возобновили выпуск легендарных фотоаппаратов "Зенит"
14:30
Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты
14:26
Российский телеведущий перенес тяжелую операцию
14:15
"Мы больше его не увидим": внезапный уход Акинфеева довел до слез
14:13
Машины всмятку: в Москве произошло крупное ДТП
14:12
Звезды прокатились за рулем с банкой пива
14:09
В Петербурге бомж убил безработную женщину
14:02
Жителям Москвы пообещали неделю дождей
13:58
В Дагестане произошло массовое отравление школьников
13:50
Студент умер после дискотеки под Москвой
13:44
Перевал Дятлова: новые загадки странной трагедии
13:42
Россиянин три недели прятал труп задушенной жены в машине
13:39
Отвергнутая звезда "Дома-2" возвращается на телестройку ради клона Бузовой
13:35
Под Москвой бабушка обрекла двухлетнего ребенка на смерть
13:28
"150 тысяч за ночь": дочери Борисовой поступило мерзкое предложение
13:28
Ошалевшая лошадь устроила дебош в баре
13:27
"ЕР" выступила против принудительных накопительных пенсий
13:23
Житель Волжска убил водителя за громкую музыку
13:00
Россиянам вернут пиво перед сном ради Дерипаски
12:59
На Крымском мосту случилось долгожданное событие
12:38
Первый Всероссийский фестиваль-конкурс колыбельной песни состоялся в Москве
12:31
"Сказке конец?": Утяшева сняла обручальное кольцо
12:17
Жена Ковальчука оголилась перед публикой
12:15
Прощай, Россия: Игорь Акинфеев завершил карьеру
12:05
Бизнес-гороскоп на октябрь 2018 года
11:31
Женихи нанесли удар Бузовой на шоу
11:24
Певица Марина Хлебникова нашла в квартире труп первого мужа
11:18
Девушка с русскими корнями стала "мисс Финляндия"
11:12
Российского певца застукали за покупкой вибраторов с мужчиной
11:00
"Верни детей!": разводящегося Кержакова затравили
10:56
Родные умоляют беременную Меган Маркл одуматься
10:51
Главные причины родительской мнительности
10:36
Молодая украинка запрыгнула на выпившего Иглесиаса
10:17
Малахов утешил оскорбленную богатыми клиентами Седокову
10:07
Звезду сериала "Интерны" разыскивает полиция
09:42
Рынска объяснила странное поведение мужа на свадьбе
09:40
Раскрыты тайны личной жизни "отравителя" Скрипаля
09:37
В России начался осенний призыв
09:19
Известная голливудская актриса объявила о свадьбе
08:58
Жена Мамаева сделала сенсационное заявление после гей-скандала
08:48
Накопительная пенсия: россиян ждут серьезные изменения
08:48
"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь
08:25
Астрологический прогноз с 1 по 7 октября 2018 года
08:19
Жуткие кадры: убийство Захарченко попало на видео
08:03
Карина Мишулина рассказала о вынужденной эксгумации отца
19:51
Жуткое фото изувеченного Гогена Солнцева в операционной
18:02
Новые законы: как изменится жизнь россиян в октябре
17:55
Раскрыты подробности последних дней Нины Дорошиной
17:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 сентября 2018 года
17:01
Сбежал с испытания: на съемках "Битвы экстрасенсов" произошел скандал
16:11
Малахов отправил любимую женщину в колонию строгого режима
15:50
"Мы понравились друг другу": Разведенная звезда "Дома-2" о связи с молодой красоткой
15:19
Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову
14:54
Беременную Бледанс обвинили в пьянстве
14:29
Бузовой грозит срок за мошенничество
14:04
Гуляку-Серова заставили жениться силой
13:29
"Хочется помыться": Седокова заперлась в номере после унижения от богатых клиентов
13:01
Шукшина оправдалась за скандал с любовницей сына
12:31
Во время беременности Кудрявцева нюхала чистящее средство
12:04
Филипп Киркоров пригрозил автору слухов о переезде Орбакайте в США
11:27
Голливудская актриса получила по лицу в Москве
11:14
Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти
10:43
Раздетую Волочкову после бурного вечера застукали между вениками
10:15
"Нечестно с моей стороны": Собчак впервые про вторую беременность
09:59
Исповедь травести: "Люди думают, что меня легко купить"
23:20
Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста
20:38
Страшную смерть гонщика на трассе Формулы-1 скрыли ради продолжения шоу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Карина Мишулина рассказала о вынужденной эксгумации отца
Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста
Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти
Жуткое фото изувеченного Гогена Солнцева в операционной
Бузовой грозит срок за мошенничество
"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь
Политика

Конец близок: названа дата смерти Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Krystian Dobuszynski
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла скорую политическую смерть президенту Незалежной Петру Порошенко. С резким заявлением "оранжевая принцесса" выступила на заседании Согласительного совета Верховной рады.
прочитано 6877 раз

По ее мнению, конец власти нынешнего главы украинского государства наступит через шесть месяцев. Об этом Тимошенко сказала в ответ на реплику председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, обвинившего ее в работе на Кремль. 

ПО ТЕМЕ

Порошенко сбежал со свадьбы с деньгами

Объявлено имя нового президента Украины

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Депутат обосновал свое заявлением желанием главы "Батькивщины" ликвидировать "Нафтогаз Украины" в случае победы на выборах президента, которые состоятся весной следующего года. Герасимов полагает, что именно этого хочет Москва, чтобы не платить Киеву по проигранному делу в Стокгольмском арбитраже.  

Тимошенко не растерялась и произнесла в ответ довольно жесткую речь. "Оранжевая принцесса" заявила, что политический конец Порошенко и его сторонников уже близок. "Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев", – сказала она, намекая на следующие выборы главы государства, которые, судя по социологическим опросам, нынешний лидер Незалежной проиграет. 

По словам Тимошенко, нынешнему украинскому руководству придется отвечать за все свои преступления. Бывший премьер-министр уверена: именно ее Порошенко считает главным конкурентом на предстоящем голосовании. 

Немало экспертов действительно ставят на победу Тимошенко. Так, политолог Алексей Мартынов уверен, что лидер "Батькивщины" все-таки выиграет выборы и станет последним президентом Украины. По мнению аналитика, дело не в личности "оранжевой принцессы", а в хрупкости украинской государственности. 

Мартынов отметил, что сформировавшаяся на Украине неустойчивая политическая система имеет ограниченный срок службы и неизбежно разрушится. "Юлия Владимировна придет, последние капельки из этой губки выкрутит, и все", – озвучил политолог неутешительный прогноз для Незалежной.

Автор: Иван Поляков1 октября 2018, 17:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

Политика

Конец близок: названа дата смерти Порошенко
Макрон променял престарелую жену на полуголых африканцев
За что Порошенко нахваливает Путина
Страшные тайны: Эммануэль Макрон и его престарелая учительница

Шоу-бизнес

Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке
"Эпическое сражение": Киркорова и Малахова столкнули лбами
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Как Кобзон: Пригожин высказался о тяжелой утрате

Проишествия

Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Lifestyle

Умер Шарль Азнавур
Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Шоу-бизнес

"У тебя везде волос нет": Серов отказал в сексе звезде "Дома-2"

Разговор артиста с женщиной записали
Шоу-бизнес

Певица Хлебникова в больнице после жуткой смерти мужа

К артистке несколько раз приезжала скорая
Шоу-бизнес

"Мы тебя не отпустим": мама Ларисы Гузеевой серьезно больна

Телеведущая переживает не самый радужный этап
Шоу-бизнес

Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке

Рядом с исполнительницей мужчина превратился в настоящего щеголя

Гороскоп

Терпению пришел конец: Снявшая кольцо Утяшева готовится бросить мужа
Гороскоп здоровья на октябрь 2018 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 1 по 7 октября 2018 года

Фоторепортажи

Девушка с русскими корнями стала "мисс Финляндия"
Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову
Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен
Билан заласкал Чурикову у всех на глазах

Спорт

Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты
"Мы больше его не увидим": внезапный уход Акинфеева довел до слез
Жена Ковальчука оголилась перед публикой
Прощай, Россия: Игорь Акинфеев завершил карьеру

Регионы

Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
На Крымском мосту случилось долгожданное событие
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru