Макрон променял престарелую жену на полуголых африканцев

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутил общественность своими фотографиями с полуголыми чернокожими мужчинами. На снимках африканцы ведут себя очень раскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камеру непристойные жесты.



На одной из фотографий приобнявший Макрона мужчина показывает средний палец. Сам глава Пятой республики улыбается и, кажется, с удовольствием позирует.

По всей видимости, французский лидер хотел продемонстрировать свою "близость к народу", однако эффект получился прямо противоположным. Французы разнесли своего президента за нелепую и, по их мнению, унизительную фотосессию.

Особенно показательны комментарии в социальных сетях. "Достоинства у президента больше не осталось", – возмутился пользователь Twitter Robert Menard. "Еще несколько фотографий в семейный альбом Макрона", – потешаются над лидером Пятой республики другие.

‼️Et deux photos de plus dans *l’album de la famille Macron*.....

Il reste 3ans1/2 ..pour le remplir un peu plus..������.. pic.twitter.com/zAaFPGiuKL — Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 30 сентября 2018 г.

Третьих возмутил факт того, что мужчины стоят перед главой государства в полуголом виде. По мнению комментаторов, Макрону стоило бы попросить их одеться надлежащим образом.

"Он президент целой страны, должен быть принят с некоторым уважением", – полагает Gabriel Robin. Некоторые и вовсе сделали вывод, что французский лидер управлять страной больше не способен.

На одной из фотографий Макрон разговаривает с татуированным мужчиной с массивной цепью на шее. Он рассказал президенту, что недавно вышел из тюрьмы. В ответ французский лидер призвал его забыть прошлое и начать жить с чистого листа, помогая в восстановлении острова.

#Macron: l'essai raté de relancer le culte de sa personnalité

Les résultats catastrophiques de Jupiter, du Mozart de l'économie, du leader du monde libre oblige #Macron à revoir sa com. Il s'essaye au petit père du peuple mais ressemble à Mimi MATHY dans Joséphine ange gardien. pic.twitter.com/fHPJRw7Yih — Patrick Edery (@patrick_edery) 30 сентября 2018 г.

Стоит отметить, что скандальные фотографии были сделаны в ходе поездки Макрона на карибский остров Сен-Мартен, являющийся одной из заморских территорий Франции. В 2017 году остров сильно пострадал от урагана "Ирма". Глава Пятой республики приезжал оценить ход восстановительных работ.

На волну возмущения отреагировал и сам Макрон. По его словам, он любит всех вне зависимости от происхождения.