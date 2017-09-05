"Я ему не жених": Путин любопытно высказался о Трампе

Владимир Путин уверен, что американский коллега действует в интересах своей страны. Так президент России ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Разочарован – не разочарован... Ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, и я ему не невеста, не жених, – заявил Владимир Путин. – Трамп в своей деятельности руководствуется интересами своей страны, а я – своей".

По словам президента России, американский коллега делает все для процветания своего государства, и говорить о вероятности импичмента не следует. "Полагаю, что абсолютно некорректно было бы с нашей стороны обсуждать возможность развития внутриполитической ситуации в США. Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", – цитирует его Life.ru.

Напомним, что в правящих кругах Америки немало желающих объявить импичмент Дональду Трампу. Однако, как показывают социологические опросы, только 40% граждан страны хотят отстранения республиканца от должности.

Добавим, что на той же пресс-конференции глава государства рекомендовал Министерству иностранных дел подать в суд на США за лишение России ее собственности. Речь идет об имуществе и инфраструктуре нашей дипломатической миссии.

Кроме того, Путин в очередной раз призвал Америку и КНДР сесть за стол переговоров. По его словам, в случае эскалации конфликта мир окажется на грани масштабной катастрофы.