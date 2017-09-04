Врачи спасают Януковича после бегства любовницы

Опальный президент Украины Виктор Янукович, вынужденный покинуть страну после государственного переворота и предположительно живущий в подмосковной Баковке, болен. У дачи соседи регулярно видят скорую помощь.

Оживление в Сети и СМИ вызвало недавнее заявление Иосифа Кобзона, живущего в подмосковной Баковке, что его соседом по даче является беглый украинский президент Виктор Янукович. Дача контролируется российскими спецслужбами и с марта 2014 года до последнего времени видимый стороннему наблюдателю распорядок не нарушался, сообщает печатная версия "Экспресс-газеты".

Но недавно все изменилось. У дачи регулярно стала появляться карета скорой помощи, но как-то неторопливо: без маячков и сирен, в рабочем порядке и без суеты. Одновременно у дачи перестали видеть автомобиль, которым пользовалась сожительница Януковича Любовь Полежай и ее шестнадцатилетняя дочь Мария. Говорят, что мама и дочь бежали из Украины вместе с Януковичем: на Украине они жили с президентом после его развода с Людмилой на даче в киевском Межигорье, а в России Любовь и Мария Полежай разделили с беглым президентом его ссылку в Подмосковье. Близкие к окружению Януковича также обмолвились, что у Виктора и Любови три года назад родился ребенок, но эти слухи до сих пор не нашли подтверждения.

Наблюдатели уверены, что визиты медиков связаны с состоянием здоровья обитателя загородной усадьбы. Предположений у соседей всего два. Одни говорят, что Янукович не выходит из затяжной депрессии, из-за которой крепко выпивает: в этом случае скорая нужна, чтобы ставить Януковичу капельницы, выводящие из запоя. Другие предполагают, что у президента обострились старые боли в суставах и медики время от времени назначают Януковичу курс лечения.

Сторонники первого варианта указывают, что Любовь Полежай оставила Януковича еще в марте-апреле. Как раз в это время уменьшилось количество мусора из поместья, и, кстати, перестала появляться машина, прикрепленная к маме и дочке. Если Виктор Федорович никак не мог оправиться от свалившихся на него бед – гибели сына и свержения с президентского поста – и топил горе в рюмке, то вполне вероятно, что женщины не стали мириться с президентскими запоями и оставили Януковича наедине с бутылкой. Впрочем, в этой версии есть один существенный пробел: она никак не объясняет – куда в таком случае делся общий ребенок президента и его любовницы.