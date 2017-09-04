Глава СБУ обвинил Россию в организации терактов на Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову. Чиновник напомнил, что они коллеги, но только затем, чтобы выступить с бездоказательными обвинениями.

"Я к Вам обращаюсь как офицер к офицеру", – начал свою речь, адресованную Александру Бортникову, Василий Грицак. "Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб", – цитирует РИА Новости украинского чиновника.

"Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти", – заявил Грицак. По его словам, к терактам на Украине причастны работники спецслужб. Он полагает, что Россия ищет повод для начала полномасштабной операции на территории соседнего государства.

Это не первое подобное заявление: Киев то утверждает, что Москва готовит вторжение, то что оно уже произошло. Однако вводить военное положение украинское руководство категорически отказывается. Вместо этого на Украине культивируется образ России как страны-агрессора.

Такая формулировка, по заверению представителя президента страны Петра Порошенко в Верховной раде Ирины Луценко, будет использована и в официальных документах. Она пообещала, что это выражение появится в законопроекте о реинтеграции Донбасса. "Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", – сообщила Луценко.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Подтверждает это и тот факт, что в минских договоренностях Россия выступает наряду с Германией и Францией в качестве международного наблюдателя.