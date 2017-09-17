Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым. В ходе беседы он поздравил своего коллегу с днем рождения.
Путин пожелал Атамбаеву успехов в высокой ответственной деятельности и здоровья, сообщили в пресс-службе главы государства. Также российский лидер направил поздравительную телеграмму.
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