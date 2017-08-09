России приписали скорую аннексию Белоруссии

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в Вильнюсе, что следующей мишенью для России будет Белоруссия. По мнению политика без гражданства, единственная страна, мешающая этим планам – Украина.

"Что мы видим в Беларуси – я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь. Во время учений будет привезена инфраструктура. Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто сейчас украинцы ее задерживают у своих границ", – сказал в интервью литовскому агентству BNS бывший грузинский президент и бывший украинский губернатор Михаил Саакашвили.



В то же время Саакашвили успокоил прибалтийских граждан, отметив, что НАТО в настоящее время реально оценивает исходящие из Москвы угрозы. Впрочем, по мнению политика, все равно сохраняется риск, что Запад предаст Прибалтику в выгодный момент.

Сейчас Саакашвили официально является лицом без гражданства. Президент Украины Петр Порошенко лишил бывшего губернатора украинского паспорта, когда тот навещал родственников в США. Это произошло в том числе потому, что Порошенко якобы испугался растущей популярности Саакашвили на Украине, заявил политик.

"Истинная причина – я стал стал чересчур серьезным оппонентом. Его популярность очень низкая, а моя стремительно растет. Мы начинаем находить общую позицию с другими лидерами оппозиции", – заявил бывший грузинский глава. Впрочем, по словам Саакашвили, он все равно вернется на Украину, чтобы защитить свои конституционные права.

В Прибалтике тем временем не считают озвученные Саакашвили угрозы реальными. "Весьма сомнительно, что выгода от аннексии Беларуси для правящих кругов России превысит ущерб, который причинит такое действие на международной арене", – заявил директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас. А по мнению преподавателя института Лауринаса Йонавичюса, Саакашвили просто жонглирует пустыми фразами и угрозами, не подкрепленными никакими аргументами. "Да, можно думать, что Россия заинтересована иметь полноценную военную базу на территории Беларуси, но она точно так же заинтересована не потерять последнего союзника на Западном фронте", – считает Йонавичюс.