Ярость Павла Климкина по поводу намерения немецких левых ослабить санкции против России насмешила интернет-сообщество. Глава украинского МИДа вдохновил пользователей соцсетей на сравнение с Моськой, которая храбро облаяла германского слона.

Украинский министр обрушился с критикой на лидера Свободной партии Германии Кристиана Линднера, который заявил о необходимости ослабления антироссийских санкций. С точки зрения Павла Климкина, немецкий политик игнорирует явное нарушение прав человека.

И, конечно же, утверждает Климкин, санкции в отношении России надо не ослаблять, а, наоборот, усиливать. А Крымский полуостров – вернуть в состав Украины всеми политическими и дипломатическими способами.

Пользователей соцсетей выступление министра изрядно позабавило. Один из них вспомнил о Моське из басни Крылова. "Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!", – написал Антон Устинов.

Другого пользователя удивляет тот факт, что Климкин требует от Германии, чтобы она помогла вернуть людям, не получившим должного образования, никогда не принадлежавший Украине Крымский полуостров.

Глава МИД страны с "сильнейшей армии на континенте", Пашка Климкин, попросил Германию вернуть рагулям никогда им не принадлежавший Крым. — Филипп Масловский (@soulstray) 9 августа 2017 г.

Интернет-сообщество удивляет и упорство украинского министра: ведь угрозы Киева уже давно никто не воспринимает всерьез. Не так давно немецкая группа Scooter прилетела в Крым, несмотря на угрозы Украины о том, что музыкантам дадут до восьми лет тюрьмы. Германия встала на защиту коллектива, заявив, что музыканты вольны сами выбирать, где и когда им выступать, напоминает издание "Экономика сегодня".

Тебе же ясно было сказано, акстись дурилка, Крым - Россия. Профукал, не ной. pic.twitter.com/R8pqc4S5Sw — Гель Вахров (@Helmut_DJ2) 9 августа 2017 г.

Украина страдает от "фантомных болей" по Крыму – и превратила их в госполитику, отметил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Он пояснил, что в Киеве работает целый отдел, отслеживающий высказывания официальных лиц по всему миру в связи с Крымом, Донбассом и "российской агрессией". "Фантомные боли" по утраченным территориям – это нормально, приводит слова эксперта Федеральное агентство новостей. Однако проблема в том, что Киев возвел это в ранг государственной политики – и теперь по каждому поводу и без него кричит об "аннексии", не делая ничего для исправления собственных ошибок.