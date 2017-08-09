Киев "захлебнулся" водной блокадой Крыма

Попытки украинских властей устроить "водную блокаду" Крыму обернулись проблемами для самого Киева. Об этом заявил глава общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

По его словам, попытка Украины "удушить" полуостров блокадой обернулись огромными убытками для экономики страны. Он также назвал действия официального Киева по установлению "водной блокады" антигуманными.

Политик подчеркнул, что от этого пострадали лишь приграничные области самой Украины. Дело в том, что без крымских водохранилищ недостатков пресной воды стал ощущаться в Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, сам факт блокады еще больше подогрел недовольство жителей Крыма властями Незалежной.

В апреле 2017 года власти Херсонской области Украины объявили о вводе в эксплуатацию новой бетонной дамбы, которая полностью перекроет поток воды на Крымский полуостров. Как отметил глава местной областной администрации Андрей Гордеев, сооружение выполняет "геополитическую миссию". Однако "водный шантаж" в отношении Крыма Украина пыталась предпринимать еще в 2014 году. С тех пор полуостров нашел новые источники воды.





Напомним, ранее Медведчук прокомментировал ужесточение американских санкций в отношении Москвы. По мнению политика, они направлены скорее не против России, а против территориальной целостности Украины.

Медведчук заявил, что новые антироссийские санкции нанесут удар по крупнейшим энергетическим компаниям Европы, которые сотрудничают с Москвой. Это обострит противоречия между Вашингтоном и Брюсселем и, как следствие, усилит напряженность между Украиной и другими членами "нормандской четверки" – Германией и Францией.

По словам политика, это поставит под большое сомнение возможность Киева вернуть Донбасс и добиться окончания войны путем мирного урегулирования. "Это если не похоронит окончательно реинтеграцию неконтролируемых территорий Донбасса, то на долгие годы – если не на десятилетия – сделает невозможным этот процесс", – уверен политик.

