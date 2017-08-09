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Порошенко безжалостно потрошит друзей-олигархов

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Прогрессирующее обнищание Украины обостряет борьбу внутри олигархических кланов. Президент под видом борьбы с коррупцией потрошит украинских миллиардеров, в том числе своих друзей.
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Отношения с олигархами у Петра Порошенко не складываются. Видимо, потому, что он и сам олигарх, а необходимых для дальнейшего обогащения (что, упрощенно, и есть цель жизни таких "предпринимателей") ресурсов на Украине почти не осталось. А то, что осталось, делить с кем-то не хочется.

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Не спасают от зубов "вожака стаи" даже дружеские отношения. На сей раз под раздачу попал бывший соратник Юлии Тимошенко Константин Жеваго. В атаку традиционно послали генпрокурора Юрия Луценко: появилась информация о досудебном расследовании ГПУ по делу о злоупотреблении полномочиями в банке "Финансы и Кредит".

Речь идет о предполагаемом выводе 970 миллионов гривен, предоставленных в рамках рефинансирования. Причем, по данным следствия, в сговоре участвовали и представители Нацбанка Украины. Как пишут "Вести-Украина", до весны 2017 года Жеваго удавалось выходить сухим из воды. Половина из 20 исков, поданных Нацбанком по взысканию долгов, была проиграна – взыскать удалось 423,8 миллиона гривен при общем долге 2,5 миллиарда.

Но теперь тучи над олигархом сгущаются. Активисты "Общественного контроля банков" отправили генпрокурору представление на лишение депутата-мажоритария от Полтавской области неприкосновенности, аргументируя необходимость такого шага возбуждением уголовного дела. Тут же всплыл еще один неприглядный факт: оказывается, Жеваго – должник собственного банка, никак не вернет десять миллионов гривен по кредитной карте.

Журналисты предполагают, что все началось, когда на одном из мероприятий с участием первого лица государства Жеваго позволил себе некое вольное высказывание. Именно тогда его бизнес получил "красную карточку". По словам экспертов, у олигарха могут отнять и корпорацию "Артериум", и "КрАЗ" – словом, все, кроме Полтавского горно-обогатительного комбината (тот котируется на Лондонской бирже, до него Порошенко не дотянуться).

Издание приводит комментарий адвоката Ростислава Кравца. По словам юриста, олигарху предлагают схему, по которой распорядителем имущества станет Фонд гарантирования вкладов, который позже выставит имущество на аукцион. Естественно, цену, за которую уйдет бизнес, адекватной не назовешь. Адвокат отмечает, что через схему "нежной экспроприации" уже прошли Коломойский с Приват-банком, Братко с "Киевской Русью" и Бахматюк с VAB Банком.

На очереди у ненасытного Петра Порошенко – еще один друг, владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк. Генпрокуратура весной задержала его партнера Игоря Тарасюка. "А ведь Тарасюк – не просто друг Косюка, он его партнер по бизнесу. И когда Косюк обратился к Порошенко с вопросом: "Мы еще друзья или нет?", ответ, говорят, был неоднозначным", – рассказал политолог Руслан Бортник.

Вся эта война с друзьями происходит под видом объявленной едва ли не главной целью Киева борьбы с коррупцией. Однако эксперты уверены: это ширма, за которой скрываются хищные интересы. Вокруг Порошенко создаются новые кланы, кормить которые можно только с помощью грабежа слабых игроков.

Автор: Андрей Евлампиев9 августа 2017, 12:33

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