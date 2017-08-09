Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству

У президента Франции Эммануэля Макрона появилось множество проблем из-за пожилой жены. Глава государства оказался на грани политического самоубийства.

Жители Франции уличили своего президента в лицемерии. По их мнению, Макрон, который активно призывал бороться с кумовством, теперь пытается продвигать родственников в политике.

Лидера Пятой республики обвинили в том, что его пожилая жена Брижит, фиктивно являвшаяся помощницей главы государства, получала огромную зарплату. Карьера Макрона оказалась под вопросом.

"Пришлось бы собрать парламент с сенатом, чтобы ради жены менять Конституцию. Это для него самоубийство. Но, насколько мне известно, Макрон испугался петиции и обвала рейтингов и пошел на попятную", – цитируют украинские "Вести" французского политолога Омара Арфуша.

Эксперт уверен, что президент попытается избежать скандала. "Теперь он хочет что-то придумать типа договора о прозрачной деятельности Брижит Макрон, который позволил бы контролировать ее расходы", – заявил он. Однако и эта затея может отрицательно сказаться на рейтинге политика, не исключил Арфуш.

Напомним, что Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции в середине мая 2017 года, а через несколько месяцев его популярность начала падать. Снижение рейтинга стало реакцией на решение политика назначить зарплату своей жене как первой леди, выделить ей офис и подчиненных за счет бюджета страны. Петицию против подобного расточительства подписали около 200 тысяч человек.