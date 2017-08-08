Западные соседи накинулись на остывающий труп Украины

В обществе Польши на подсознательном уровне формируется мысль, что город Львов и Западная Украина должны принадлежать Варшаве. Об этом заявил политолог Денис Денисов, комментируя решение польских властей разместить на новых паспортах изображение одной из достопримечательностей Львова.

По словам эксперта, таким образом Варшава недвусмысленно намекает Киеву на свои геополитические интересы. "По факту это является прямой заявкой на будущее данных регионов (Западной Украины. – Прим.Ред.) в составе польского государства", – цитирует Денисова издание "ПолитНавигатор".

Кроме этого, отметил он, для гражданина Польши и любого другого государства паспорт является одним из ключевых документов. "И напоминание о том, что эти территории относятся к польским землям, будет формироваться на подсознательном уровне у поляков", – добавил политолог.

Более того, отметил Денисов, помимо Польши на территорию Украины претендуют соседние Венгрия и Румыния. А это значит, уверен эксперт, что можно ожидать очередного передела Европы. "Все прекрасно понимают, что та нестабильная ситуация, которая на Украине сейчас существует, может привести к развалу государства", – резюмировал аналитик.





Напомним, в 2018 году к столетнему юбилею независимости в Польше выпустят паспорт нового дизайна. На страницах документа личности среди других изображений, возможно, разместят "Мемориал орлят" во Львове, а также Святые ворота в Вильнюсе. Кстати, часовня, ставшая камнем преткновения между Киевом и Варшавой, является частью "Мемориала орлят".

В Киеве крайне нервно отреагировали на польскую инициативу. В министерстве иностранных дел Незалежной вручили ноту протесту послу Польши Яну Пекло, а также назвали действия Варшавы "недружественными". Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Незалежной, "политизация отдельных исторических фактов" серьезно вредит отношениям двух стран.

