Киев испугался пускать украинцев в Россию

Блокировка авиасообщения между Киевом и Москвой была верным шагом, да и вообще посещать Россию украинцам не стоит. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян.

По словам чиновника, запрет авиасообщения с Россией себя оправдал, равно как и блокада Донбасса. Впрочем, полагает он, пускать украинцев на территорию "страны-агрессора" вообще не стоит. "Я считаю, что нечего туда ездить", – цитирует Омеляна издание "Обозреватель".

Чиновник полагает, что единственная причина, по которой граждане Незалежной могут посещать Россию – навестить семью. "Если мы идем в Европу – мы должны идти в Европу", – сказал министр инфраструктуры Украины.

Стоит отметить, что власти страны закрыли свое воздушное пространство для рейсов из России еще в октябре 2015 года, с началом зимнего расписания. В санкционный список попали ряд крупнейших российских авиакомпаний. Среди них "Аэрофлот", S7, "Якутия" и другие. Все эти перевозчики регулярно летали рейсами в Крым, который Украина продолжает считать своей территорией.





Впрочем, на этом Киев не остановился, продолжив и дальше обрубать коммуникационные и транспортные каналы с Россией, усложняя при этом жизнь простым людям. Так, пару месяцев назад министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости ужесточения пограничного контроля с Россией. "Я считаю, что мы должны перейти на биометрические паспорта", – сказал он.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Незалежной выступили с инициативой введения правила, в соответствии с которой россияне должны заранее оповещать Киев о желании посетить Украину.

